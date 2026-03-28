A Roma, nel giorno della manifestazione No Kings Italy, scoppia il caso del controllo di polizia su Ilaria Salis

A Roma, nel giorno della manifestazione No Kings Italy, scoppia il caso del controllo di polizia su Ilaria Salis

A Roma, nel giorno della manifestazione No Kings Italy, scoppia il caso del controllo di polizia su Ilaria Salis Photo Credit: Ansa: Giuseppe Lami

Redazione Web

28 marzo 2026, ore 20:29

La verifica è partita da una richiesta della Germania

"Mi hanno chiesto se avevo intenzione di recarmi al corteo contro la guerra e addirittura se ero in possesso di oggetti pericolosie, alla fine, non hanno fatto alcun verbale".  E’ quanto ha raccontato Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra,  a margine dell’evento “No Kings Italia”, parlando del controllo effettuato dalla polizia questa mattina a Roma, in sua presenza, nella stanza del suo albergo. Il controllo non era legato al corteo, ha fatto sapere la Questura. La verifica è partita da una segnalazione della Germania. Sarebbero in corso indagini sulla Salis da parte della magistratura tedesca, perché sospettata di essere in rapporti con gruppi antagonisti responsabili di diverse aggressioni.  Nel  pomeriggio decine di migliaia di persone, giunte da tutta Italia, sono scese tra le strade della Capitale, 300 mila secondo i promotori, per dire No alle guerre, all’autoritarismo, al riarmo e al governo. Polemiche per le foto a testa in giù di Meloni, Nordio e La Russa, poste vicino a una ghigliottina, mostrate dai dimostrati. Dato l’alto numero di partecipanti l’arrivo del corteo, previsto a San Giovanni, è stato spostato al piazzale del Verano


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