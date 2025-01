A Somaglia, nel lodigiano, il biglietto da 5 milioni della Lotteria Italia. Ecco i numeri di tutti i tagliando vincenti

BOTTO DI INIZIO ANNO

Il 2025 è iniziato alla grande per il possessore del biglietto serie: T 173756. Un pezzetto di carta che ora vale 5 milioni di euro. Il tagliando vincente della Lotteria Italia è stato venduto a Somaglia, paese della pianura padana, in provincia di Lodi, che non arriva a quattromila abitanti. Tra i quali sono già scattate le operazioni di spionaggio per capire chi possa essere il vincitore. Che probabilmente starà facendo di tutto per nascondersi e depistare. Difficile che ad acquistare il prezioso biglietto sia stato un forestiero di passaggio.

ALTRI PREMI

La Lombardia si conferma regione fortunata, per il secondo anno consecutivo ha vinto il primo premio, nel 2024 fu a Milano. Non male anche gli altri premi, un po’ più di una consolazione: il biglietto da 2 milioni e mezzo di euro è stato venduto a Pesaro, il terzo premio da due milioni è andato a Palermo. Un milione e mezzo per un tagliando venduto a Torino, quinto premio ( da un milione) a Dolo in provincia di Venezia.

COLPO GROSSO

Primo premio da 5 milioni di euro: T 173756, venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie T 378442 venduto a Pesaro. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie G 330068 venduto a Palermo. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando G 173817 venduto a Torino e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando S 185025 venduto a Dolo, in provincia di Venezia.

PREMI DA 100 MILA EURO

Questi invece i numeri dei 25 biglietti che hanno vinto un premio da 100 mila euro, con a fianco la località dove sono stati venduti: S 030585 Montenero di Bisaccia (CB); C 439458 Avellino; M 217442 Massafra (TA); D 138065 Foligno (PG); M 442388 Belluno; Q 330398 Foggia; L 320913 Ispica (RG); D 052288 Greve in Chianti (FI); I 265285 Roma; B 431066 Spinea (VE); B 475642 Omegna (VB); I 479949 Montepulciano (SI); I 336915 Ivrea (TO); E 322777 Borgosesia (VC); I 336889 Valmadrera (LC); Q 311109 Vidigulfo (PV); O 115657 Cervia (RA); I 459455 Sorrento (NA); N 336716 Rapolano Terme (SI); B 357353 Milano; F 174624 Solarolo (BO); M 051648 Bisceglie (BT); I 319235 Roma; D 381854 Lastra a Signa (FI); I 050919 Ciampino (RM).