"A teatro mi sono tolto tante soddisfazioni, al cinema o in tv quasi non mi guardano": Roberto Ciufoli si racconta su RTL102.5 News

Roberto Ciufoli torna a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. L'attore romano, 62 anni compiuti da poco, ha sempre la battuta pronta. "Dite la verità: porto bene i miei anni? Non ho nemmeno un capello bianco", dice scherzando in radiovisione su RTL 102.5 News. Lo scorso anno Ciufoli ha partecipato all'Isola dei famosi ed oggi quel soggiorno in Honduras resta solo un vecchio ricordo. Infatti, l’attore ha ripreso la sua tournée in giro per l’Italia. “Da quando è stato ridato il via agli spettacoli, io non mi sono più fermato. L’impoverimento di un settore come questo è l’impoverimento della società, che senza questo tipo di aggregazione e di emozioni condivise non è una società sana”, racconta.

IL NUOVO SPETTACOLO DI CIUFOLI

I tic e le manie della gente, ma anche i loro comportamenti: la pigrizia, la sportività e i caratteri. C'è questo, e tanto altro, nel nuovo spettacolo di Roberto Ciufoli, in scena a Roma. “C’è il fatto della grande curiosità e dello studio del corpo, che mi appassiona. Poi gli acciacchi e il fatto che nei vari momenti della vita capita di essere più ansioso, più emotivo…”, rivela l'attore.