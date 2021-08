Abbey Road dei Beatles: lo scatto più famoso della storia della musica, diventato la copertina di uno degli album più amati dei Fab Four

Sono passati 52 anni dallo scatto della copertina più celebre del 900. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison non potevano immaginare che quell’istantanea sarebbe diventata tanto leggendaria e tra le più riprodotte della storia della musica. La strada davanti agli studi fu bloccata al traffico dalla polizia e il fotografo, Iain Macmillan, scattò solo sei volte, arrampicato su una scala posizionata al centro di Abbey Road. Lennon apre la fila, in completo bianco e scarpe da ginnastica, poi Ringo, elegantissimo in abito scuro, quindi Paul, in blu e camicia bianca a piedi scalzi, infine George, in jeans.

ABBEY ROAD TRA CURIOSITA’ E LEGGENDE

E’ l’unica copertina dei Beatles senza il nome della band ne il titolo dell’album, intorno ad “Abbey Road” ruota anche la più famosa delle leggende sui 4 ragazzi di Liverpool, quella della morte di Paul McCartney. Già perché il bassista è l’unico a piedi scalzi (sulla base di alcune religioni orientali che seppelliscono i defunti senza scarpe), e la cosa ha alimentato la teoria della sua sostituzione con un sosia, la fila indiana dei quattro fu interpretata come un corteo funebre. Anche agli altri la leggenda ha dato un ruolo definita dalle “mise”: In testa al gruppo John Lennon in completo bianco rappresenterebbe un sacerdote o un angelo, Ringo, vestito di nero, un impresario delle onoranze funebri, e George Harrison, tutto in jeans, un becchino. Altro indizio la targa del maggiolino parcheggiato sulla sinistra, LMW 281F, che avrebbe un significato nascosto: Linda McCartney Weeps, ovvero Linda McCartney piange, mentre 28 sarebbe l’età che Paul avrebbe avuto al momento della pubblicazione del disco. Al maggiolino, quella targa, fu rubata molte volte in seguito. In lontananza, si vede anche un uomo: è Paul Cole, un turista americano finito per caso nell'inquadratura.