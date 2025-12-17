Accordi di pace complessi per l'Ucraina. Il NYT svela il piano di sicurezza. Le pressioni americane sugli asset russi

Accordi di pace complessi per l'Ucraina. Il NYT svela il piano di sicurezza. Le pressioni americane sugli asset russi

Accordi di pace complessi per l'Ucraina. Il NYT svela il piano di sicurezza. Le pressioni americane sugli asset russi

Valentina Iannicelli

17 dicembre 2025, ore 12:44

Si continua a lavorare per la pace, ma le posizioni sono distanti. Mosca frena sulle richieste occidentali, mentre il New York Times svela le garanzie per Kiev dopo l'accordo. Intanto, Trump contatta gli Stati dell'Ue

Sono molte le incertezze sul piano di pace in Ucraina.

INDISCREZIONI DEL NYT

Il New York Times ha rivelato che gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze Armate di Kiev, il dispiegamento di truppe europee nel Paese e un maggiore ricorso all'intelligence americana. Fonti hanno spiegato al quotidiano americano che il documento operativo include numerose direttive specifiche volte a rassicurare l'Ucraina. Un funzionario statunitense a condizione di anonimato ha affermato che il testo era "molto specifico" su come scoraggiare ulteriori incursioni e punire la Russia qualora si verificassero. Comunque la prima priorità è far sì che l'esercito ucraino a un "livello di pace" sia ampliato a 800mila uomini, con un addestramento e un equipaggiamento aggiornati, per fungere da forte deterrente contro la Russia. Un diplomatico europeo ha affermato, senza specificare e sempre a condizione di anonimato, che il documento elenca dettagli "molto concreti" sulle risorse militari di cui l'Ucraina ha bisogno e che ogni Paese deciderà il livello del supporto fornito.

IL PIANO DI SICUREZZA

Il documento fornisce anche dettagli sulla forza militare guidata dall'Europa che opererà all'interno dell'Ucraina a protezione di cieli e mari. Non sono stati specificati i Paesi che invieranno truppe in Ucraina, ma si prevede che saranno di stanza nella zona occidentale del Paese, lontano da qualsiasi linea di cessate il fuoco, con funzione di deterrente contro qualsiasi futura aggressione russa. I funzionari citati dal New York Times hanno confermato che è escluso l'invio di truppe americane in Ucraina, ribadito più volte da Trump, ma il documento operativo spiega come gli Stati Uniti utilizzerebbero i loro sistemi di intelligence per monitorare il cessate il fuoco e individuare attività russe. Gli americani contribuirebbero anche a verificare che piccole schermaglie tra Russia e Ucraina non degenerino in una nuova guerra. Gli Stati Uniti contribuirebbero anche a individuare i tentativi russi di creare operazioni "sotto falsa bandiera" che potrebbero fornire a Mosca un pretesto per riprendere le ostilità.

TRUMP PREME PER GLI ASSET RUSSI

Intanto, il presidente Zelensky ha annunciato che il nuovo piano rivisto con gli alleati sarà presto presentato alla Russia. Mosca frena. Il Cremlino ha respinto l’ipotesi di una tregua di Natale chiesta dall’Europa e ha escluso anche un compromesso sul Donbass. Nel frattempo, altre indiscrezioni arrivano dal sito Politico.eu, secondo le quali il presidente americano Trump, fa pressioni sull’Ue affinché non utilizzi i fondi russi congelati in Europa per aiutare Kiev. Il sito precisa anche che l’amministrazione americana avrebbe contattato le singolarmente le cancellerie europee per convincerle a non appoggiare la decisione. Ci sarebbe anche l’Italia tra i Paesi avvicinati. La presidente del Consiglio Italiana, nelle comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo di domani, intanto, a proposito degli asset russi, ha chiesto chiarezza sui possibili rischi nell’utilizzare i soldi russi congelati in Belgio, aggiungendo che i leader non devono essere forzati ad accettare soluzioni che non garantiscano l’equilibrio tra sostegno a Kiev e rispetto di "legalità, sostenibilità e stabilità finanziaria".


Argomenti

trump
ucraina
usa
zelensky

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Guerra in Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev

    Guerra in Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev

  • La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

    La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

  • Ucraina, Trump chiede a Zelensky la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

    Ucraina, Trump chiede a Zelenski la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

  • Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati

    Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati

  • La giornata romana del presidente Zelensky. L'incontro con il Papa e con la premier Meloni

    La giornata romana del presidente Zelensky. L'incontro con il Papa e con la premier Meloni

  • Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

    Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

  • Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

    Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

  • Mogherini Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

    Mogherini, Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'Europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

  • Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

    Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

  • Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

    Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

Prende il via una nuova legislazione in materia di tutela dei minori, Meta provvederà a rimuovere i profili già dal 4 dicembre

Piano di pace Usa-Russia, per Bruxelles l’Ue e l’Ucraina devono essere coinvolte nella trattativa

Piano di pace Usa-Russia, per Bruxelles l’Ue e l’Ucraina devono essere coinvolte nella trattativa

La posizione dell’Unione Europea è stata ribadita dall’alto rappresentante Kaja Kallas