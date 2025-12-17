Accordi di pace complessi per l'Ucraina. Il NYT svela il piano di sicurezza. Le pressioni americane sugli asset russi

Sono molte le incertezze sul piano di pace in Ucraina.

INDISCREZIONI DEL NYT

Il New York Times ha rivelato che gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze Armate di Kiev, il dispiegamento di truppe europee nel Paese e un maggiore ricorso all'intelligence americana. Fonti hanno spiegato al quotidiano americano che il documento operativo include numerose direttive specifiche volte a rassicurare l'Ucraina. Un funzionario statunitense a condizione di anonimato ha affermato che il testo era "molto specifico" su come scoraggiare ulteriori incursioni e punire la Russia qualora si verificassero. Comunque la prima priorità è far sì che l'esercito ucraino a un "livello di pace" sia ampliato a 800mila uomini, con un addestramento e un equipaggiamento aggiornati, per fungere da forte deterrente contro la Russia. Un diplomatico europeo ha affermato, senza specificare e sempre a condizione di anonimato, che il documento elenca dettagli "molto concreti" sulle risorse militari di cui l'Ucraina ha bisogno e che ogni Paese deciderà il livello del supporto fornito.

IL PIANO DI SICUREZZA

Il documento fornisce anche dettagli sulla forza militare guidata dall'Europa che opererà all'interno dell'Ucraina a protezione di cieli e mari. Non sono stati specificati i Paesi che invieranno truppe in Ucraina, ma si prevede che saranno di stanza nella zona occidentale del Paese, lontano da qualsiasi linea di cessate il fuoco, con funzione di deterrente contro qualsiasi futura aggressione russa. I funzionari citati dal New York Times hanno confermato che è escluso l'invio di truppe americane in Ucraina, ribadito più volte da Trump, ma il documento operativo spiega come gli Stati Uniti utilizzerebbero i loro sistemi di intelligence per monitorare il cessate il fuoco e individuare attività russe. Gli americani contribuirebbero anche a verificare che piccole schermaglie tra Russia e Ucraina non degenerino in una nuova guerra. Gli Stati Uniti contribuirebbero anche a individuare i tentativi russi di creare operazioni "sotto falsa bandiera" che potrebbero fornire a Mosca un pretesto per riprendere le ostilità.

TRUMP PREME PER GLI ASSET RUSSI

Intanto, il presidente Zelensky ha annunciato che il nuovo piano rivisto con gli alleati sarà presto presentato alla Russia. Mosca frena. Il Cremlino ha respinto l’ipotesi di una tregua di Natale chiesta dall’Europa e ha escluso anche un compromesso sul Donbass. Nel frattempo, altre indiscrezioni arrivano dal sito Politico.eu, secondo le quali il presidente americano Trump, fa pressioni sull’Ue affinché non utilizzi i fondi russi congelati in Europa per aiutare Kiev. Il sito precisa anche che l’amministrazione americana avrebbe contattato le singolarmente le cancellerie europee per convincerle a non appoggiare la decisione. Ci sarebbe anche l’Italia tra i Paesi avvicinati. La presidente del Consiglio Italiana, nelle comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo di domani, intanto, a proposito degli asset russi, ha chiesto chiarezza sui possibili rischi nell’utilizzare i soldi russi congelati in Belgio, aggiungendo che i leader non devono essere forzati ad accettare soluzioni che non garantiscano l’equilibrio tra sostegno a Kiev e rispetto di "legalità, sostenibilità e stabilità finanziaria".



