Accordo Biden-Al Sisi, il valico di Rafah verrà aperto per gli aiuti umanitari. Nuovi bombardamenti su Gaza

VALICO PRESTO APERTO

Ci si riprova. L’Egitto ha annunciato che sarà consentito il passaggio degli aiuti umanitari per la striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. L’annuncio era stato dato anche nei giorni scorsi, ma la frontiera era rimasta chiusa. Decisivo, per sbloccare la situazione, un colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo egiziano Abbel Fattah Al Sisi. In base all'accordo annunciato ieri, 20 camion carichi di aiuti per Gaza inizieranno a muoversi attraverso il valico di Rafah con l'Egitto venerdì. Secondo funzionari della Casa Bianca, l'Egitto deve prima riparare la strada attraverso il confine che è stata colpita negli attacchi aerei israeliani. Secondo l’ONU si dovrebbero far passare almeno 100 camion al giorno. Più di 200 camion e circa 3mila tonnellate di aiuti sono in attesa al valico di Rafah, l'unico collegamento di Gaza con l'Egitto, ha spiegato il responsabile della Mezzaluna Rossa per il Sinai settentrionale, Khalid Zayed.

LO SCACCHIERE INTERNAZIONALE

Il presidente americano Biden è tornato negli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca si è detto soddisfatto della missione in Medio Oriente, soprattutto per aver raggiunto l’obiettivo chiave di sbloccare gli aiuti per Gaza. Il capo della Casa Bianca ha poi negato – almeno per ora – che l’esercito americano interverrà nella zona anche se entrassero in scena le milizie filoiraniane. Il Medio Oriente è comunque una polveriera, la tensione si è ulteriormente alzata dopo l’attacco all’ospedale di Gaza, anche se con tutta probabilità si è trattato di un errore di Hamas. Le ambasciate israeliane della zona sono state prese d’assalto. Oggi a Tel Aviv è arrivato il premier britannico Sunak, la Cina ha fatto sapere che spera di collaborare con l’Egitto per portare maggior stabilità in Medio Oriente. Anche la Russia gioca un ruolo: un volo speciale da Mosca recapiterà 27 tonnellate di aiuti umanitari da consegnare ai civili di Gaza. L’occasione è servita al ministro degli esteri Lavrov per attaccare ancora una volta l’Occidente: “Come i nostri amici nordcoreani, siamo gravemente preoccupati dall'intensificazione delle attività militari di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud nella regione e dalla politica di Washington. Ci opponiamo a questa linea distruttiva e pericolosa”.