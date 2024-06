Acqua dolce sulla terra 4 miliardi di anni fa, la scoperta di un team di ricercatori

LO STUDIO

L'acqua dolce, bene fondamentale per lo sviluppo della vita, è apparsa sulla Terra quattro miliardi di anni fa, ben 500 milioni di anni prima di quanto precedentemente stimato. Questo dato emerge da uno studio pubblicato su Nature Geoscience, condotto da un team di ricerca guidato dalla Curtin University in Australia. La ricerca si basa sull'analisi di alcuni dei più antichi minerali del nostro pianeta, gli zirconi delle colline Jack Hills in Australia. La scoperta ha permesso di datare l'inizio del ciclo dell'acqua, un processo continuo che vede l'acqua muoversi tra terra, oceani e atmosfera attraverso evaporazione e precipitazione. Questo ciclo è essenziale per sostenere gli ecosistemi e la vita sul nostro Pianeta. Hamed Gamaleldien, primo autore dello studio, ha sottolineato l'importanza di questo processo, spiegando che l'analisi degli isotopi dell'ossigeno nei minuscoli cristalli di zircone ha rivelato firme isotopiche insolitamente leggere risalenti a quattro miliardi di anni fa. Questi isotopi leggeri di ossigeno sono generalmente il risultato dell'interazione tra acqua dolce calda e rocce a diversi chilometri sotto la superficie terrestre. Le prove della presenza di acqua dolce nelle profondità della Terra sfidano la teoria che la Terra fosse completamente coperta dall'oceano quattro miliardi di anni fa. Invece, la presenza di acqua dolce in questo periodo suggerisce che la Terra primordiale avesse già caratteristiche geologiche complesse e un ciclo idrico attivo. Hugo Olierook, un altro autore dello studio, ha evidenziato che questa scoperta illumina la storia primordiale della Terra e suggerisce che le masse continentali e l'acqua dolce abbiano creato le condizioni per il fiorire della vita in un arco di tempo stimato di meno di 600 milioni di anni dopo la formazione del pianeta. Questi risultati non solo riscrivono la cronologia del ciclo dell'acqua, ma implicano anche che le condizioni necessarie per la vita sulla Terra si siano sviluppate molto prima di quanto si pensasse. La presenza di acqua dolce calda in profondità potrebbe aver fornito un ambiente favorevole per le prime forme di vita, suggerendo che i processi geologici e idrologici della Terra primordiale fossero già molto avanzati.