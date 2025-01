Addio a Fausto Cogliati. Il produttore e autore musicale aveva 66 anni

Addio a Fausto Cogliati, produttore musicale, autore, compositore e vocal coach. A darne la notizia, sui social, è stato Eros Ramazzotti. Cogliati, di origini milanesi, è morto oggi a 66 anni. Ancora ignote le cause del decesso. Un percorso quello di Fausto Cogliati iniziato come chitarrista e che lo ha portato ad affermarsi come figura di riferimento nel panorama musicale, aveva collaborato, tra gli altri con con gli Articolo 31, Loredana Bertè, Ultimo, Fedez ed Elodie, oltre ad essere stato al fianco di molti artisti emergenti. Aveva lavorato anche nel programma musicale X Factor come producer per quattro edizioni, dalla 8 alla 12. “Ciao fratello mio, non mi hai dato neanche il tempo di salutarti”, è il messaggio carico di dolore che Ramazzotti ha affidato a Instagram.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Ramazzotti ha anche pubblicato una storia su Instagram, in cui ha scritto: "Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao Fausto". Lo ha ricordato anche Ultimo "Insieme dal primo concerto al primo stadio Faustone mio 'sai che ho i brividi?' quando lo dicevi, sapevo che era tutto ok. Fai buon viaggio" è il saluto del cantautore romano. Gli artisti che hanno lavorato con lui, stanno commentando, sotto l'ultimo post del suo profilo, come Rovazzi e Clementino.