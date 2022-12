Addio a Kirstie Alley, la protagonista di “Senti chi parla”

Indimenticabile protagonista nella commedia Senti chi parla al fianco di John Travolta, premiata con due Emmy e un Golden Globe per la sit-com Cheers, e con il film Per amore di David, in cui aveva il ruolo della madre di un bambino autistico. Kirstie Alley è morta a 71 anni dopo aver scoperto "solo di recente" di essere malata di cancro. “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che ho mai avuto” ha scritto sui social John Travolta, tra i primi colleghi/amici a ricordarla con affetto. La Alley era giunta al successo dopo essere uscita dal tunnel della droga, all’inizio degli anni 2000 però il secondo divorzio la spinse a una bulimia incontrollata, al punto da ingrassare e superare i 100 chili. Sui tabloid partì un gossip senza pietà, il body shaming di oggi, e Kirstie denunciò in tv Hollywood, raccontando che non lavorava più perché troppo grassa e fuori dai parametri di bellezza imposti dall’industria cinematografica più grande del mondo.

LA BATTAGLIA CONTRO HOLLYWOOD

All’inizio del nuovo millennio Kirstie Allen cadde in u na profonda depressione a causa del divorzio dal suo secondo marito. Iniziò ad avere un rapporto patologico con il cibo arrivando a pesare oltre 100 chili. Interpretò se stessa nella serie Fat Actress, attrice grassa. In pratica la provocazione/denuncia di una donna che non lavorava più perché il suo fisico non rispondeva ai canoni di bellezza imposti dalla fabbrica di stelle del cinema più grande del mondo.

IL RICORDO DI JOHN TRAVOLTA

L’attore sceglie Instagram e una foto di Kirstie giovane per ricordarla con affetto. John Travolta la definisce “una delle migliori persone che abbia mai conosciuto”, e scrive “ti voglio bene, so che ci rivedremo ancora”. Travolta è stato al fianco della Alley nei tre film della serie “Senti chi parla”, usciti tra fine anni Ottanta e inizio degli anni Novanta.