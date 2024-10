Addio a Sammy Basso. La famiglia, "ci ha insegnato che vale la pena vivere con pienezza"

"Non serve essere perfetti per fare qualcosa. L'importante è fare” aveva detto in un'intervista. E di cose, Sammy Basso, ne ha fatte tantissime. Biologo, scrittore, attivista, si è spento ieri, a 28 anni, colto da un malore mentre si trovava in un ristorante. Numerosissimi i messaggi di cordoglio rimbalzati sui social, in ricordo di un uomo che è diventato anche simbolo di determinazione e ottimismo. "Sammy ci ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza" ha scritto la famiglia Basso.









L'ASSOCIAZIONE Affetto da una rarissima sindrome, la progeria, caratterizzata da un invecchiamento precoce, si era battuto sin da bambino per far conoscere quella malattia ultra rara e di cui non sentiva parlare abbastanza. Nel 2005 aveva fondato a suo nome l'Associazione Italiana Progeria (A.I.Pro.Sa.B.), per promuovere la ricerca scientifica. Con una tesi sul tema si era laureato una prima volta, nel 2018, all'Università di Padova, per poi specializzarsi ancora in Molecular Biology. Un contributo tale il suo, da figurare nel 2019 tra gli autori e i cofinanziatori di uno studio pubblicato su Nature, una delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo.









"POSITIVITÀ OVUNQUE"

Il grande pubblico lo aveva conosciuto nel 2015, invitato da Carlo Conti al Festival di Sanremo. "Trovo positività dappertutto, nella famiglia, negli amici, in quello che mi sta intorno" aveva spiegato Basso. Poi il racconto della malattia, che colpisce un centinaio di persone in tutto il mondo. E di quella bella esperienza negli Stati Uniti insieme ai genitori, poi narrata nel libro Il viaggio di Sammy. Nel 2019 un altro riconoscimento importante per lui, nominato dal Presidente Sergio Mattarella, motu proprio, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.