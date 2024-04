Aeroporti di Roma, arriva Master of Mistakes, l'opera di Daniele Sigalot sul valore degli errori

Accumulare gli errori per trasformarli in bellezza: è questo il messaggio di Master of Mistakes, la grande opera corale di Daniele Sigalot, che dopo essere stata esposta anche alla Galleria Nazionale D'Arte Moderna, viene ospitata, da oggi, nell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Una scultura sferica con un diametro da più di trecento centimetri e composta da centinaia di sottili strati di alluminio, che la fanno apparire leggera, come fosse fatta di fogli accartocciati, appunto i nostri sbagli. "Posti uno accanto all'altro" spiega l'artista "diventano una figura gigante, nulla di valoroso ed eroico, ma un monumento dedicato a ciò che di noi vorremmo dimenticare".





UN MUSEO IN AEROPORTO

Un pezzo che si aggiunge a quello che ormai è il" nell'Aeroporto, che ospita già, tra le altre, le vetrate del 1300 attribuite a Giotto, busti provenienti dal Parco Archeologico di Ostia Antica, in un continuo dialogo tra classico e moderno, a beneficio delle migliaia di passeggeri che ogni giorno transitano nel grande scalo. Come ha spiegato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma: "". Per un viaggio che è, sempre di più, anche nella cultura.