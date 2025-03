Agguato questa mattina a Napoli, ucciso a colpi di pistola un 34enne, forse vicino alla Camorra. E' caccia al killer

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un vero e proprio agguato, avvenuto poco prima delle sette di questa mattina, a Piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli , molto vicino allo stadio Diego Armando Maradona dove ieri sera è stata giocata la partita di calcio tra Napoli e Inter. Teatro dell'omicidio uno spazio nei pressi di un noto bar della zona. A perdere la vita è stato Pasquale D'Anna, 34 anni, con numerosi precedenti penali. Il ferito, invece, si chiama Massimo Aragiusto, 40 anni, e, al momento, è ricoverato all'ospedale San Paolo, dove l'amico è morto poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso. Sull'assassinio sono in corso le indagini dei carabinieri. Il luogo dove c'è stato l'agguato, soprattutto la domenica mattina, è particolarmente frequentato dai giovani che nei locali della zona fanno colazione prima di rientrare a casa. La vittima, secondo gli inquirenti, sarebbe legata al clan della camorra di Pianura, quartiere confinante con Fuorigrotta. A sparare sarebbe stata una sola persona, a bordo di uno scooter . La vittima era all'interno di una vettura parcheggiata in doppia fila, di fronte ad una pizzeria. Il killer si è avvicinato ed ha esploso diversi colpi, uccidendo Pasquale D'Anna e ferendo il suo amico. A terra i frammenti di vetro del finestrino. L'auto, successivamente, è finita contro due motorini in sosta. Gli investigatori visioneranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei tanti esercizi commerciali vicini al luogo dell'omicidio . Si cercherà di capire da dove sia giunto il killer che ha fatto fuoco . La zona è comunque, costantemente, monitorata anche da impianti pubblici di videosorveglianza: lo stadio Maradona, ad esempio, è a poche centinaia di metri. Un testimone ha riferito agli inquirenti di aver sentito l'esplosione di quattro o cinque colpi e, poi, di aver visto un individuo allontanarsi dal luogo, in sella ad uno scooter, a tutta velocità.