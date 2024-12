Al Milano premier padel P1 il boss Fernando Belasteguín chiude la carriera da professionista

RTL 102.5 è la radio ufficiale di Milano Premier Padel P1 2024, l’evento che fino a domenica 8 dicembre raccoglie a Milano e in Italia tutti i più grandi nomi del padel mondiale. Appuntamento all’Allianz Cloud di Milano sabato per le semifinali maschile e femminile e domenica per le finali, maschile e femminile. RTL 102.5 è la radio ufficiale della manifestazione, portando tra il pubblico degli appassionati anche i very normal people.

L’addio di Belasteguín

Chi segue già da tempo il mondo del padel, prima dell’esplosione dello sport (e della relativa moda) nel nostro Paese, è cresciuto insieme al talento di Fernando Belasteguin. “The Boss”, tra i più vincenti della storia dello sport e il numero uno del padel mondiale per oltre quindici anni, all’Allianz Cloud ha dato il suo saluto al padel giocato, dopo una carriera al pari solo delle grandi stelle dello sport. Dopo l’ultimo punto di ieri, oggi l’arena gli ha reso omaggio insieme a tanti grandi nomi del padel mondiale e dello sport in generale. “È bello chiudere a Milano e in Italia” ha detto Bela con la voce rotta da un’emozione che anche per più grandi è inevitabile in occasioni come questa. “Stare qui è come stare in Argentina (il suo Paese, ndr), sono contento ed emozionato”. “Olè, olè, olè, Bela, Bela!", e tutto il pubblico a cantare e applaudire la stella più luminosa della storia del padel.

Il programma del weekend

In campo sabato le due semifinali femminili

Ustero Prieto – Alonso De Villa contro Brea Senesi – Gonzalez Fernandez

Triay Pons – Fernandez Sanchez contro Jensen Sirvent – Icardo Alcorisa

e le due maschili

Coello – Tapia contro Gonzalez – Alonso

Di Nenno – Lebron contro Chingotto - Galan

Appuntamento a domenica per le finali!