Al via il Giro d’Italia di ciclismo, è caccia alla Maglia Rosa, oggi la crono sulla costa dei trabocchi, speranza per Ganna

Al via oggi, sabato 6 maggio 2023, la 106esima edizione del Giro d’Italia di ciclismo. Una edizione che inizia dall’Abruzzo e dalla cronometro di Fossacesia e che si concluderà dopo 21 tappe a Roma, ai Fori Imperiali. Ventidue le squadre al via, con 176 corridori che si contenderanno le vittorie di tappa e quella finale. Per la crono di oggi alle 13.50 da Fossacesia Marina a Ortona Costa dei Trabocchi di 19,6 km il favorito d’obbligo è l’italiano Filippo Ganna, lo specialista di questo tipo di gare e che potrebbe già questa sera indossare la prima maglia rosa di questo giro.





Grandi nomi al via

Un Giro d’Italia che si preannuncia ricco di grandi nomi al via e tra i favoriti per la classifica finale occhio al campione del mondo il belga Remco Evenepoel, che quest’anno è stato l’assoluto trionfatore di UAE Tour e Liegi-Bastogne-Liegi, e lo sloveno Primoz Roglic, che invece è stato la Maglia Azzurra dell'ultima edizione della Tirreno-Adriatico. Ma non sono gli unici pretendenti al trofeo Senza Fine. Ci sono anche Tao Geoghegan Hart che ha recentemente trionfato al Tour of The Alps e il suo compagno di team Geraint Thomas (il vincitore del Tour de France del 2018). Ai nastri di partenza ci sono João Almeida, Damiano Caruso, Alexsandr Vlasov, Hugh Carthy e Rigoberto Uran, mentre il francese Thibaut Pinot, sarà al via del suo ultimo Giro d'Italia.





I possibili vincitori di tappa

Non mancano i velocisti che aspirano a conquistare le tappe in linea del 106 esimo Giro d'Italia come Mark Cavendish, favorito anche per la Maglia Ciclamino della classifica a punti. Tra i rivali ci sono Mads Pedersen, Campione del Mondo 2019, Pascal Ackermann e Fernando Gaviria. Per le tappe contro i tempo, come quella che inaugura al corsa rosa ci sono l'italiano Filippo Ganna e Stefan Küng. Uno dei due oggi potrebbe indossare la maglia Rosa della corsa.





Le prime defezioni

Purtroppo oggi non sarà al via lo sloveno Jan Tratnik della Jumbo Visma che ieri mattina è rimasto leggermente ferito in un incidente stradale mentre si allenava sulle strade abruzzesi. Sarà al via invece, il francese Rudy Molard della Groupama FDJ, anche lui rimasto coinvolto in un incidente stradale, senza conseguenze.





Vito Taccone

Ieri Francesco Moser e Stefano Garzelli e dall'ex ct della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, hanno inaugurato ad Avezzano, in provincia de L'Aquila, una statua in bronzo del ciclista Vito Taccone, noto con il soprannome di Camoscio d'Abruzzo. La statua era rimasta danneggiata nel 2014 e poi era finita nel seminterrato del Palazzo municipale. Ora è tornata a fare bella mostra di sé.