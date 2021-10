Alessandra Amoroso, in “Tutto accade” c’è tanto di me stessa, degli ultimi due anni. Oggi ricomincio

Alessandra Amoroso è stata accolta negli studi di Cologno Monzese, di RTL 102.5 con un “Bentornata a casa!” da Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto. Un pomeriggio di musica e chiacchiere in “The Flight”, raccontando i pezzi racchiusi nel disco “Tutto accade” uscito oggi, che a loro volta raccontano “tanto di me” dice Alessandra. “Nell’album c’è il mio percorso, ho raccontato tutta me stessa, gioie e dolori, nuove consapevolezze e trasformazioni. Racconta di tutto quello che mi è accaduto in questi ultimi due anni. Oggi ricomincio” spiega la Amoroso che aggiunge "Tutto quello che mi è successo è pura magia ".

SORRISO GRANDE E PIUMA, FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

“Sorriso grande” è una canzone manifesto, Alessandra racconta “Durante il lockdown ero sola con il mio cane, credo che quel periodo mi abbia forgiato il carattere, ma dopo la notte c’è sempre il sole”. E’ “Piuma” a interpretare i momenti bui che ognuno di noi ha vissuto – tra isolamento e perdite- ma “davvero dopo la notte c’è un Sorriso grande”.

I FAN? ADORO ABBRACCIARLI E SPUPAZZARLI

Sono ben 16 gli appuntamenti dell’Instore tour, nelle principali città, in cui Alessandra torna finalmente ad incontrare il suo pubblico. Si parte oggi pomeriggio, da Milano “Vado a incontrare un po’ di gente, non vedo l’ora” dice lei “Sono curiosa di conoscerli, li amo tutti immensamente”. E prima di mascherine e distanziamento Alessandra sottolinea “I fan mi è sempre piaciuto abbracciarli e spupazzarmeli”.

LA PRIMA VOLTA A SAN SIRO

Di una cosa Alessandra è certa “Il 13 luglio a San Siro sarà una figata pazzesca! So che sarà una festa meravigliosa”. Mancano 9 mesi, in questi giorni sarà sempre in giro ma poi inizierà a lavorare “Vogliamo metter su una scaletta cicciotta, quello di san Siro deve essere lo show” promette la stessa Amoroso.