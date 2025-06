Alessandra Amoroso, sold out il 29 aprile a Verona

Alessandra Amoroso mette a segno il sold out all'Arena di Verona per il grande concerto del 29 aprile. A grande richiesta era anche stata aperta la seconda data del 28 aprile (biglietti ancora disponibili e info su www.fepgroup.it). "Non l'avrei immaginato - commenta la cantante sui social - ma la data del 29/4 all'Arena è sold out! Non vedo l'ora delle serate di musica e amore del 28 e 29 aprile". RTL 102.5 è media partner degli eventi all'Arena di Verona. La cantante inoltre festeggia il quinto posto nella classifica annuale FIMI/Gfk degli album più venduti nel 2016 con "Vivere a Colori".