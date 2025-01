Alessandra Todde, sono legittimata ad andare avanti. Ho il sostegno degli alleati dice dopo aver sentito Conte e Schlein

Sono legittimata ad andare avanti: lo ribadisce la governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, all’indomani della batosta ricevuta dalla Corte d’appello. Dopo la dichiarazione di decadenza da consigliera regionale, che potrebbe costarle anche la carica di presidente della Regione, e una sanzione di 40mila euro oggi Todde si dice “serenamente al lavoro”, l’atto arrivato ieri farà il suo percorso, lei ribadisce di aver messo tutto in mano agli avvocati ribadendo fiducia nella magistratura ma anche nel suo comitato elettorale dopo che sotto la lente sono finite proprio le spese sostenute nella campagna per il voto che l’ha portata sullo scranno più alto della regione. Quindi la strada del ricorso, i tempi non saranno brevi, così pure quelli della politica. Il provvedimento passerà per la giunta delle elezioni e poi arriverà nell’aula del palazzo consiliare, nel frattempo Todde dice di aver sentito Schlein e Conte e di avere il pieno supporto dei suoi.

I PUNTI CONTESTATI

Il provvedimento in dieci pagine elenca in totale sette contestazioni. Tra queste c'è una fattura intestata alla allora candidata del M5s, datata 11 gennaio 2024, relativa alle spese Enel per un importo di 153,16 euro che riguarda il locale in via Sidney Sonnino 223 a Cagliari, preso in affitto come sede elettorale. Fattura che però, come riscontrato dai componenti del collegio, non è stata depositata tra gli atti prodotti. Ma anche il fatto che "non risulta essere stato aperto un conto corrente dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi".