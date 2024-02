Alessandria, morto sul colpo 17enne investito da un treno

Tragedia nell’allessandrino. Intorno alle 7.15 un treno ha investito, presso la stazione di Felizzano un 17enne, morto sul colpo. Dalle prime ricostruzioni pare che il ragazzo abbia attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio, senza usare il sottopassaggio.

DICIASSETTENNE INVESTITO DA TRENO, PROBABILE DISTRAZIONE FATALE

Le ipotesi al momento propendono per una disattenzione fatale. “L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe che stesse andando a scuola e fosse in ritardo”, ha dichiarato il sindaco di Felizzano, Luca Cerri. Sul posto sono presenti la Scientifica e la Polizia Ferroviaria. Il ragazzo, un 17enne egiziano ospite in una casa famiglia nella stessa Felizzano, avrebbe attraversato i binari senza rendersi conto dell’arrivo del treno. La circolazione ferroviaria è al momento interrotta tra Felizzano e Solero. In particolare, i treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Sono attive corse con bus tra Alessandria e Asti per i treni Regionali.

“CERAVA UNA SECONDA POSSIBILITÀ IN UNA VITA GIÀ DIFFICILE”

“Siamo sconvolti. Sapevamo che andasse a scuola ad Asti, anche impegnandosi. Cercava una seconda possibilità in una vita, seppur breve, già difficile. Purtroppo non ce l’ha fatta”, ha commentato Stefania Guasasco, della Direzione area tecnico-sociale. Il 17enne era arrivato a dicembre come minore straniero non accompagnato: attraverso la Questura era stato da subito predisposto un progetto mirato che lo riguardasse. Dopo una breve permanenza nella comunità per minori di Felizzano era stato affidato a una famiglia.