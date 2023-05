Allegri e i conti che non tornano: l'allenatore parla di stagione positiva, ma risultati e prestazioni gli danno torto

L'ALIBI NON REGGE

Massimiliano Allegri sostiene che la stagione della Juventus è stata positiva. Ma sembra l’orchestrina del Titanic, che continua a suonare mentre la nave affonda. La vicenda della penalizzazione- annunciata, comminata, tolta, riassegnata ma in forma minore- ha sicuramente destabilizzato l’ambiente e rappresenta una attenuante. Ma non basta a giustificare gli scarsi risultati e il pessimo gioco della Juventus. Allegri dice di voler guardare solo al campo per fare bilanci, ma sul campo la sua squadra ha perso 17 partite in una stagione. E’ stata malamente eliminata dalla Champions League già ai gironi, battuta anche dal Maccabi Haifa; e in autunno ancora la penalizzazione non c’era; i bianconeri sono usciti dalla corsa scudetto ben prima delle vicende giudiziarie. Quindi l’alibi non regge.

MANCATA REAZIONE

Recentemente si poteva rispondere con orgoglio alle vicissitudini provando a conquistare Europa League e Coppa Italia, ma anche lì sono arrivare eliminazioni e delusioni. Gran parte della vittorie è stata raggiunta con “il corto muso”, spesso 1-0 stiracchiati figli di un episodio o di una singola giocata. Tra le squadre di vertice, quello della Juventus è l’attacco più stitico del campionato: 55 gol segnati, a fronte dei 75 del Napoli e dei 70 dell’Inter. Nei momenti di difficoltà, con qualche calciatore fuori forma, serve aggrapparsi a una idea di gioco e a una mentalità vincente. E’ proprio quello che da almeno due anni manca alla Juventus. Per questo il suo allenatore non può essere assolto.