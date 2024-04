A Bergamo e provincia appuntamento con Time Out, undici giorni di incontri con grandi nomi dello sport

PRIMA EDIZIONE

Si chiama TIME OUT, è un nuovo festival dello sport che già dalla prima edizione propone una serie di incontri con racconti, dibattiti e ospiti di grande prestigio. L’appuntamento è tra il 25 aprile e il 5 maggio a Bergamo e provincia, una occasione da sfruttare anche durante i ponti per la Festa della Liberazione e il Primo Maggio. “Lo sport è uguale per tutti” è lo slogan della prima edizione di TIME OUT sport festival promosso da HServizi S.p.A. - società interamente partecipata da 33 Comuni e dalla Provincia di Bergamo - e Unica Sport SSD, con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Cus-Centro sportivo universitario, Coni Lombardia, la collaborazione di enti del territorio e il contributo di un pool di sponsor.

GRANDI NOMI DELLO SPORT

L’ingresso a tutti gli incontri sarà gratuito, ma si dovrà prenotare il proprio posto sul sito www.timeoutfestival.it. Lungo e di gran prestigio l’elenco degli ospiti, tutta gente che ha scritto la storia dello sport in Italia e non solo. Per fare qualche esempio ci saranno Sara Simeoni, Jury Chechi, Andrea Lucchetta, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Roberto Donadoni, Cesare Prandelli, Costantino Rocca, Benedetta Pilato, Oliviero Bosatelli, William e Claudia Boffellio, Alessandra Miressi. Ci saranno anche i giornalisti Massimo De Luca, Marco Franzelli, Xavier Jacobelli e Maria Luisa Jacobelli. Stiamo dunque parlando di campioni olimpici, commissari tecnici della nazionale, personaggi che hanno acceso passione e rivalità. Incontreranno il pubblico per raccontare successi e sconfitte, sacrifici e motivazioni per raggiungere grandi traguardi.

DIBATTITI E CONFRONTI

Fra gli eventi spicca il convegno sul tema: “L’importante è partecipare? Controstoria delle Olimpiadi” che vedrà la partecipazione di Stefano Bastianon (UniBg), Corrado Del Bò (UniBg), Francesca Pulitanò (UniMi). Con loro Franco Cattaneo, editorialista e Marco Donadoni Presidente HServizi. Altro confronto si avrà fra Damiano Tommasi, dirigente sportivo, ex calciatore italiano, nonché Sindaco di Verona e Michela Matteoli, direttrice dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e coordinatrice del Neuro Center dell’ospedale universitario milanese Humanitas. Con loro Claudia Mangili, giornalista. Nel cartellone di TIME OUT sport festival rientrano le Olimpiadi dell’Isola Bergamasca che si terranno il 4 maggio e vedranno la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi delle scuole dell’Isola.