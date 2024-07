Almeno otto persone sono state accoltellate a Southport, città inglese a Nord di Liverpool, fra loro ci sono anche alcuni bambini

Momenti di paura verso mezzogiorno a Southport, città inglese a Nord di Liverpool quando un uomo armato di coltello si è avventato sui passanti ferendo chiunque capitasse a tiro. Secondo una ricostruzione dei media locali, a dare l’allarme, sui gruppi di WhatApp i residenti che segnalavano la presenza di una persona armata in zona. La popolazione è stata invitata a barricarsi in casa, i negozi sono stati chiusi e la polizia è prontamente intervenuta chiudendo la zona.





Otto feriti

Almeno otto le persone ferite, tra cui anche alcuni bambini. Le vittime sono state trasportate all'ospedale pediatrico Alder Hey, all'ospedale universitario Aintree e all'ospedale Southport and Formby. Nei pressi del luogo dell'incidente si stava svolgendo uno stage di yoga e danza rivolto ai bambini della scuola primaria dal secondo al sesto anno.





Le parole di Starmer

Il primo ministro Keir Starmer in un post sui social media afferma: "I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti. Vorrei ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida risposta". Starmer è costantemente aggiornato sull’evolversi della situazione.





Fermato un uomo

La Polizia ha confermato di aver fermato un uomo, di aver ritrovato un coltello e sottolineato che si è trattato di un incidente isolato. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa possa aver spinto l'uomo a colpire.





Le testimonianze

In attesa di costruire esattamente cosa è accaduto a Southport, i media locali riportano diverse testimonianze. I residenti affermano che tutta Hart Street è stata interdetta al traffico, mentre altri segnalavano che a loro è stato chiesto di chiudere porte e finestre: "Ci siamo chiusi dentro per stare al sicuro. Possiamo sentire sirene e elicotteri costanti sopra la testa". Una donna che vive vicino alla strada ha detto di aver iniziato a capire cosa stava succedendo quando ha sentito le sirene. "Siamo tutti assolutamente terrorizzati, in preda al panico e preoccupati, tutti cercano di contattare chiunque conoscano nella zona. Non so come ciò possa accadere durante l’ora di pranzo." Ha dichiarato un altro testimone. Sul ferimento di alcuni bambini una persona ha dichiarato che: "Si sentono i bambini piangere all'interno del cordone di polizia".