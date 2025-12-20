Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

Un gioco finito in tragedia. È quello che ha coinvolto, ieri, due bambini di 11 anni a Laudes, piccola frazione, circa seicento abitanti, del paese di Malles, in Val Venosta. Uno dei due è precipitato ed è morto sul colpo.





SI SONO PERSI

Secondo quanto ricostruito, i bambini si trovavano in un parco. Poi l’idea di salire lungo un sentiero su un pendio nelle vicinanze, denominato Sartwand, per raggiungere una malga. Ma, lungo il percorso, gli undicenni si sarebbero persi, finendo su una parete di roccia. Avrebbero continuato così a salire, nella speranza di ritrovare la strada, finché uno dei due è scivolato, precipitando giù per un centinaio di metri. Un impatto che non gli ha lasciato scampo.





L'ALLARME

È stato l’amichetto a lanciare l’allarme, chiamando la madre utilizzando un telefono cellulare. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della Guardia di Finanza con squadre a terra, con l'elicottero e a bordo il tecnico dell'elisoccorso. Il piccolo è stato recuperato con un lungo intervento. È sotto choc, ma illeso.





CORDOGLIO DELLA COMUNITÀ

Sul posto si è recato anche il sindaco di Malles, Josef Thurner, per manifestare vicinanza alle famiglie dei bambini. Un dolore condiviso dalla piccola comunità, dov’è stata annullata, in segno di lutto, la tradizionale festa dei Vigili del Fuoco prevista per oggi.ha commentato il primo cittadino.