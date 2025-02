Altra notte tranquilla per Papa Francesco; durante la degenza al Gemelli il Pontefice ha chiamato Gaza

NOTTE TRANQUILLA

Un’altra notte tranquilla, la terza dopo il ricovero presso il Policlinico Gemelli. Questa mattina non è stato ancora emesso un bollettino medico ufficiale, ma l’indiscrezione filtra da ambienti ospedalieri. Papa Francesco viene costantemente monitorato, ed è sottoposto a terapie per contrastare una bronchite e una infezione alle vie respiratorie. Da venerdì si trova nella camera riservata ai Papi, al decimo piano del Gemelli.

TELEFONATA A GAZA

Le ore trascorrono tra lettura e riposo. Ma la sua attività non si ferma, oggi si è saputo che nel fine settimana Papa Francesco ha telefonato di persona alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza, questo il racconto di chi gli ha risposto: “Il Papa ci ha chiamati venerdì e sabato, era di buon umore, la voce un po' affaticata, ma ha voluto sapere come stiamo. Un collaboratore gli ha passato il telefono e ha potuto parlare con noi. Ieri invece ha riposato e sapevamo che non avrebbe telefonato".

CONDIZIONI STAZIONARIE

Le sue condizioni sono definite stazionarie. Alla sua età, 88 anni, non si può sottovalutare nulla, ma la situazione pare sotto controllo. Ieri il Pontefice non ha celebrato l’Angelus, si è limitato a inviare un messaggio in cui sosteneva di avere ancora bisogno di un po’ di cure. Il Papa ha anche ringraziato sia lo staff medico sia i moltissimi che gli hanno inviato messaggi di pronta guarigione: "Vi ringrazio per l'affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni", ha scritto su X.