"Il risultato più bello della mia carriera, voglio incorniciarlo. Blanco chiede scusa a tutti": Amadeus commenta Sanremo

La prima puntata del Festival di Sanremo va benissimo. Un vero boom per Amadeus: 62.4% – 10,7 milioni (+4.6% rispetto al 2022). In sala stampa si festeggia con il conduttore e direttore artistico. Carlo Fuortes manda un messaggio ai giornalisti in sala stampa: "Il mio grazie va al Presidente della Repubblica e a Roberto Benigni. Grazie ad Amadeus e a tutto la squadra Rai".





Conto alla rovescia per la seconda puntata di Sanremo. Si esibiranno altri 14 cantanti in gara e la votazione sarà affidata alla sala stampa. Poi trio d'eccezione: Morandi, Ranieri, Al Bano. Ospiti internazionali i Black Eyed Peas.

LE PAROLE DEL SINDACO DI SANREMO

"Siamo conosciuti come la città dei fiori. Amadeus sta facendo un lavoro straordinario con i bouquet: c'è un grande lavoro, anni di lavoro. Proprio come creare una canzone, è arte. A volte se uno fa una c...zata bisogna chiedere scusa", tuona il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Il riferimento è al gesto di Blanco, che ha distrutto i fiori sul palco dell'Ariston.



LE PAROLE DI STEFANO COLETTA: PICCO DI ASCOLTO DEL 69,22% DI SHARE

"Il miglior risultato di share. Bisogna tornare indietro al 1995 quando la tv era altra cosa. E' molto bello che tutto il Paese si sia sintonizzato su questo debutto così straordinario e fatto di valori e musica", dice il direttore di Rai1 Stefano Coletta. "La serata ha avuto il 62,45% di share con una media di quasi 10,8 milioni. Età media degli ascoltatori è stata di 53 anni, il dato più interessante per la tv generalista e ammiraglia che di solito ha un trend di target molto più alto. La serata è durata 27 minuti in più rispetto allo scorso anno", continua Coletta. Picco di ascolto del 69,22 % di share alle 21.37 con 16.470.000 milioni.





IL DEBUTTO DI FRANCESCA FAGNANI A SANREMO

Stasera sul palco di Sanremo arriverà Francesca Fagnani, grintosa giornalista. E' emozionatissima. "Non c'è un termine alternativo all'emozione, su quel palco porterò la mia personalità. Che te serve?", dice la Fagnani. Grande protagonista della prima serata è stato anche Gianni Morandi, che ha cantato l'inno di Mameli. Un momento solenne. "E' stato un inizio incredibile. Emozionante anche per me, avevo salutato il presidente della Repubblica. Grande emozione cantare l'inno davanti a Mattarella", sottolinea in conferenza stampa Morandi. "Per un risultato così occorre unire le forze. Amadeus ha fatto un lavoro sul cast molto importante, la presenza di Chiara anche fondamentale. Bella musica. C'era un bel clima", continua. E poi la battuta: "Io nel 1995 c'ero....Era Baudo che conducevo, sono arrivato secondo. Sono stato tre volte al Festival", scherza Morandi.





LE PAROLE DI AMADEUS: IL PIU' BEL RISULTATO DELLA MIA CARRIERA

Amadeus è felicissimo. "Ha ragione Gianni. E' la soddisfazione di un lavoro che è iniziato tantissimi mesi fa. Ricordo il 52 %di share dello scorso anno ci ha resi felici, ma il risultato di oggi voglio incornicialo per una vita", esordisce Amadeus. "E' il picco più grande della mia carriera. Ho conosciuto, lo sapete, i colpi bassi: non mi abbattevo e oggi non mi esalto. Si lavora, ci sono altre 4 serate, dobbiamo fare un bel Festival. Lavoro pensando non allo share, ma ad un bel prodotto che piaccia al pubblico e ai ragazzi", continua il conduttore di Sanremo. "Sapevo che Gianni nel 1995 aveva fatto un grande record ed è per questo motivo che sono andato a casa sua....", conclude Amadeus.

AMADEUS PARLA DEL FUORIPROGRAMMA DI BLANCO

"Sapevo che avrebbe fatto qualcosa di particolare", risponde così Amadeus ai giornalisti che gli chiedono di Blanco. "Dal monitor di servizio è difficile capire le parole delle canzoni, lì dietro non ho percepito il suo problema tecnico. Ho capito che c'era qualcosa che non andava. Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciutissimo: chiede scusa al Festival. E' un grande talento, ha sbagliato - lo sa bene. Ho chiesto a lui e agli altri: quando ci sono problemi tecnici si rifà. Può capire che qualcosa non funzioni", racconta Amadeus. "La rabbia di un ragazzo che compie 20 anni tra due giorni l'ha scatenata sui fiori. Non lo voglio scusare, ma è consapevole che ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Accetto le scuse con serenità", dice ancora Amadeus. Al momento, però, non ci sono dichiarazioni ufficiali di Blanco.

La verà novità è legata all'arrivo di Mattarella all'Ariston. Tutto top secret fino alla giornata di ieri. "Mi è stato chiesto dal Quirinale di mantenere massimo riserbo, anche per questioni di sicurezza", commenta Amadeus. "La volontà e la richiesta del Quirinale domina su quella di qualunque altra persona, ma qualsiasi mio passaggio è condiviso con l'amministratore delegato e con Coletta", conclude il conduttore.​