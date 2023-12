Ancora federica Brignone, la sciatrice valdostana vince il secondo gigante a Mont Tremblant

Ancora una volta sul gradino più alto del podio c'è lei: Federica Brignone che ha vinto in 2'11"95 anche il secondo gigante di Coppa del Mondo di sci disputato sulle nevi di Mont Trembland, in Canada. Per la sciatrice valdostana è la 23esima vittoria in carriera, e diventa l'azzurra più vincente di sempre. A lei non era mai successo. Federica Brignone ha realizzato una doppietta così. Unica italiana nella storia dello sci.





La gara

Federica Brignone si è imposta con una seconda manche tutta all'attacco. Aveva chiuso la prima frazione al sesto posto, in condizioni meteo al limite, sotto una fitta nevicata e forti raffiche di vento. Seconda al traguardo la svizzera Lara Gut- Behrami in 2'12"28 e al terzo posto l'americana Mikaela shiffrin in 2'12"34. Per l'Italia c'è da segnalare l'ottavo posto per Marta Bassino che è rimasta vittima di qualche errore di troppo mentre Sofia Goggia ha invece chiuso decima. In classifica anche Elisa Platino ventesima e Roberta Melesi ventunesima.





Le parole di Federica

"Questo giro sono veramente orgogliosa di me stessa" dice Federica Brignone al termine della Gara. "Non si vedeva veramente nulla nella seconda manche le condizioni climatiche erano veramente difficili e peggioravano minuto dopo minuto. A quel punto nessuna riusciva a stare davanti a Direz, fra una manche e l'altra parlavo con mio fratello Davide e ci dicevamo che nell'ultimo mese abbiamo trovato spesso queste condizioni, dovevo farmi trovare pronta. Così sono uscita dal cancelletto con la rabbia giusta dopo la prima manche, ero convinta e ho provato a dare il massimo, evidentemente avevo il sole dentro di me. Il coraggio in queste condizioni è molto importante e al tempo stesso avere coscienza di quello che si sta facendo e pensare a come sciare, perché non vedi per terra. Occorre lavorare molto con la sensibilità, ricordare dove ti trovi in pista e anche se il tuo corpo può bloccarsi, devi cercare di andare controvoglia". Ha concluso.

Le prossime tappe

La coppa del Mondo di sci torna adesso ora in Europa. Gli uomini, dopo un avvio di stagione fallimentare. A causa delle condizioni meteo sono state cancellate sei gare su sette in calendario e dopo il flop totale della trasferta negli Usa con l'annullamento di tutte e tre le gare di Beaver Creek volano in Francia. Nel prossimo weekend saranno di scena sulle nevi della Val d'Isere sabato con un gigante ed uno uno speciale. Le ragazze saranno in Svizzera, a St. Moritz, dove venerdì prossimo saranno impegnate con un superG, sabato discesa e domenica ancora un superG. Tutte gare alla portata di Sofia Goggia e delle ragazze jet azzurre, comprese Brignone e Bassino.