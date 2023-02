Angelo Duro a Sanremo, ecco l'annuncio di Amadeus da Fiorello

Nel corso della seconda serata al Festival ci sarà anche Angelo Duro, ex Iena, che ormai spopola sul web. Ha scritto un romanzo, "Il piano B", e sta per pubblicarne un altro. Insomma, l'arrivo a Sanremo di Angelo Duro è sicuramente l'ennesimo bel colpo di Amadeus. L'annuncio di prima mattina, intorno alle 7.15, da Fiorello fa subito il giro della Rete.

"Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c'è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo: Angelo Duro", dice Fiorello. Alle sue spalle, in diretta, passa Angelo Duro. "Ma stai zitto, stai", dice. Lo show è servito.

IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL FESTIVAL

Ormai il conto alla rovescia per la settimana più intensa dell'anno è iniziato: martedì 7 febbraio la prima puntata di Sanremo. Sul palco dell'Ariston ci saranno Mahmood e Blanco, vincitori della passata edizione (hanno trionfato con "Brividi"). E poi, sempre nel corso della prima serata, sul palco dell'Ariston arrivano i Pooh: Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli saranno insieme a sei anni dall'ultima reunion con un omaggio a Stefano D'Orazio, il batterista storico della band morto nel 2020. Ci sarà anche Elena Sofia Ricci per presentare al pubblico la nuova fiction di Rai1: “Fiori sopra l’inferno”.

LA CONDUZIONE

Amadeus, che sarà affiancato da Gianni Morandi (presente sul palco tutte le sere), è conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023. "Ho scelto i brani tra quasi 500 che sono arrivati. Ho ascoltato tutto con gli auricolari, in auto mentre viaggiavo da Roma a Milano da solo", aveva raccontato a fine dicembre in una puntata speciale in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta.

Occhi puntati anche sulle donne, co-conduttrici del Festival: Chiara Ferragni (prima serata e finale), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata) e Chiara Francini (quarta serata).

GLI ALTRI OSPITI DEL FESTIVAL

Della prima serata abbiamo già parlato. Andiamo avanti, seconda serata. Al Festival arrivano Al Bano e Massimo Ranieri, che si esibiranno con Gianni Morandi (oltre alla sua già annunciata presenza come conduttore). Poi ci sarà il momento di Angelo Duro, annunciato oggi da Amadeus. Occhi puntati sui Black Eyed Peas, super ospiti internazionali.

Terza serata. Si apre con I Måneskin, che tornano al Festival dopo la loro vittoria con "Zitti e buoni". Sarà la volta anche di Peppino Di Capri, che sui social sta spopolando. E' amatissimo anche dalla Gen Z.

Serata finale. Cinque cantanti, dei ventotto in totale, arrivano alla finalissima (questa è la novità di quest'anno). Ci sarà il grande Gino Paoli, con un omaggio speciale alla sua carriera. Infine, il collegamento con il Presidente dell'Ucraina.