Ankara, attacco terroristico nella sede dell'industria aerospaziale. Morti e feriti

Secondo i media turchi sarebbero almeno 4 i morti, 14 i feriti e ci sarebbero anche persone prese in ostaggio. Secondo quanto ricostruito fin qui, un gruppo di terroristi avrebbe fatto esplodere un veicolo di fronte al cancello di sicurezza dell’industria aerospaziale turca di Kahramankazan, cittadina a circa 50 km da Ankara. Sarebbe poi iniziato un conflitto a fuoco. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano due persone armate a volto scoperto, un uomo e una donna. Di attacco terroristico ha parlato subito il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya, aggiungendo che "due terroristi sono stati neutralizzati". Avrebbero agito in tre. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza, ambulanze e Vigili del Fuoco. I dipendenti dell’azienda sono stati trasferiti in un’area sicura. Tra loro anche 8 tecnici Leonardo, che stanno bene.



TAJANI, TRA LE VITTIME NON CI SONO ITALIANI

. Lo ha scritto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha anche spiegato che tra le vittime non ci sono italiani.