Annalisa a RTL.it: "Con Tutta Colpa di Galileo andiamo nello spazio"

Nuova avventura televisiva per la cantante che si esibirà a Capodanno in Piazza Duomo a Milano, salta Sanremo 2017 e penserà a un disco "stellare"

Annalisa è prontissima a tornare in televisione e su Italia Uno dopo la fortunata esperienza con "Tutta colpa di Einstein" per un altro viaggio. Un viaggio "pop" come l'ha definito la cantante. L'appuntamento è il 4 dicembre con "Tutta Colpa di Galileo" in seconda serata su Italia Uno con tre appuntamenti. "Vi porterò nel mondo dello spazio - ha detto la cantante a RTL.it - e sarà bellissimo perché scopriremo tanti segreti anche da chi sulla spazio c'è andato davvero come la Cristoforetti, Parmitano e Nespoli". Annalisa chiuderà un anno intenso in Piazza Duomo a Milano per un concerto speciale il 31 dicembre. Niente Sanremo 2017 ("saltiamo un anno, ho bisogno di mettere a fuoco un po' di idee") e qualche spunto per il prossimo disco che sarà "stellare", forse proprio come la sua trasmissione. Prevista una terza serie, parola della produttrice Luna Berlusconi.

