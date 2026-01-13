Annunciate le date del Tour mondiale dei BTS. L'Italia non c'è (per ora)

L’attesa è finita, i BTS tornano finalmente sul palco con il loro tour mondiale che, almeno per il 2026, non toccherà l’Italia. Diciamo così perché in seguito verranno annunciate ulteriori date per il prossimo anno, quindi Army italiane non disperiamo! Intanto però facciamo il punto su quel che sappiamo, il Tour parte il 9 aprile da Goyang, città della Corea del Sud che si trova appena a nord-ovest di Seul, in mezzo ci sono anche 5 date in Europa e si chiude (al momento) il 13 marzo 2027 a Manila, nelle Filippine.

LE DATE EUROPEE IN DETTAGLIO

Il tour inizierà, come detto, con tre serate allo stadio Goyang in Corea del Sud il 9 aprile e si estenderà fino al 2027, con date in Asia, America ed Europa. Cinque, per ora, i concerti in Europa: il 26 giugno si esibiranno a Madrid, il 1° luglio a Bruxelles, il 6 luglio a Londra, l'11 luglio a Monaco e infine il 17 luglio a Parigi. Sul sito ufficiale dei BTS https://ibighit.com/bts/eng/ si possono recuperare tutte le info sul tour e sul nuovo Album.

Dopo una pausa di quattro anni imposta dal servizio militare J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V hanno letteralmente mandato in visibilio Army in tutto il globo. In realtà non è una novità per i magnifici 7, la band sud-coreana ha saputo da sempre creare una frenesia social tale da metterla sullo stesso piano della Beatlemania. Il loro comeback ha scatenato emozioni fortissime, la prossima data importante è quella di dopodomani, 16 gennaio, quando si aprirà il pre-order dell’album (il quinto dei Bts) che contiene in tutto 14 tracce. Capitolo a parte merita l’accaparramento del biglietto per la data scelta, nel tam tam sui social già si parla di “guerra per i biglietti” e si prevedono rapidissimi sold out.

IL VADEMECUM DOC

E allora per provare a mettere in fila i passaggi obbligati, per scoprire insieme anche qualche strategia che alla fine può fare la differenza, abbiamo chiesto aiuto ad Alessandra Marini, che sui suoi profili social racconta la sua passione per la Corea del Sud e i BTS.

“Prendiamo ad esempio le date europee. Innanzitutto, il primo passo è acquistare la Membership. Serve per accedere alla pre-registrazione con questo abbonamento annuale.

È qualcosa che puoi fare oggi stesso, se non ne hai già uno valido sul tuo account. Nell'annuncio di oggi, c'è un link per la pre-registrazione per la prevendita dei biglietti, ed è presente nell'elenco di Weverse. Cliccando sul link, si aprirà una pagina in cui è necessario effettuare una selezione. È possibile scegliere fino a tre città europee, non di più.

Weverse conferma la pre-registrazione, ma non viene fornito alcun codice. Perché il giorno della pre-vendita, che sarà il 22 gennaio per Madrid alle 14:00, su Ticketmaster (la piattaforma di vendita), l'accesso alla pre-vendita sarà bloccato utilizzando il codice di iscrizione della Membership. Quindi, ricapitolando, la preregistrazione è possibile da oggi fino al 18 gennaio.

Non c'è una priorità, nel senso che non si tratta di dire ‘se lo faccio io oggi, e tu lo fai domani, hai più opzioni’. Non c'entra niente. Possiamo farlo con calma, anche perché oggi il sito non funziona. Stiamo cercando di selezionare le tre città europee, ma non ci riusciamo. È un po' un sovraccarico. Quindi, abbiamo tempo fino al 18 gennaio.

Poi, il 22 gennaio, alle 14:00 per Madrid, alle 13:00 per Bruxelles e Monaco e alle 15:00 per Parigi, avremo accesso a questa prevendita. A quel punto, quando si è in coda, vedi, ad esempio, 40.000 persone davanti a te, è successo a me quando ho comprato il biglietto per il concerto di J-Hope e di Jin. C'è sempre un certo numero di persone davanti a te. Devi aspettare il tuo turno, non muoverti, non fare nulla, solo aspettare. Non appena vedi due persone, poi una persona, è il tuo turno ed entri.

Appena entrati, si vede la mappa dei posti. E lì, il punto è questo. Quanti ne sono rimasti? Speriamo che ce ne sia qualcuno. Perché a volte, quando arrivi, potrebbero non essercene più. Purtroppo, è quello che è successo. Bisogna essere molto veloci.