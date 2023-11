Ansia per Kimberly Bonvissuto, ventenne lombarda scomparsa da casa ormai da una settimana

SETTE GIORNI SENZA NOTIZIE

Ormai è passata una settimana. E di Kimberly Bonvissuto – 20 anni- non c’è traccia. La ragazza è uscita da casa lunedì scorso, alle quattro di pomeriggio. Alla madre ha detto che avrebbe incontrato la cugina, con la quale si sarebbe anche fermata fuori a cena. Non è più tornata. E’ concreta la possibilità che l’appuntamento con la cugina fosse in realtà una copertura per incontrare un ragazzo. Il cellulare da giorni risulta spento. La giovane vive a Busto Arsizio, tra le province di Milano e Varese, vicino all’aeroporto di Malpensa. Ha i capelli rossi, fisico minuto, alta un metro e cinquantacinque. Lunedì scorso indossava una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto. E’ uscita di casa senza uno zaino o un borsone, insomma non si è portata un bagaglio. Tutte le piste vengono prese in considerazione: si pensa a un allontanamento volontario, ma non si escludono ipotesi più drammatiche. Quanto successo a Giulia Cecchettin sta mettendo un carico di angoscia sui genitori della ragazza. Per le ricerche viene utilizzato anche un elicottero.