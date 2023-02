Arena di Verona, svelato il cast del 100° Opera Festival. Un'edizione 2023 stellare, con serate sempre uniche

Una stagione che si annuncia speciale, tra nuove produzioni, un'antologia degli allestimenti più amati del pubblico, attesi debutti e serate speciali: è quella dell’Arena di Verona Opera Festival 2023, che traghetterà in musica la nostra estate, dal 16 giugno al 9 settembre, portando in soli tre mesi a Verona i più grandi nomi della lirica globale. In una stagione speciale, perchè da cento anni l'Arena si conferma il più grande palco d'opera del mondo: se infatti la prima edizione andava in scena con l'Aida nel 1913, nel 2023 ricorre la centesima, viste le interruzioni provocate dalle due Guerre mondiali e, nel 2020, dal Covid.

OTTO ALLESTIMENTI STORICI

Le migliori voci internazionali ad alternarsi sul palco, per rendere ognuna delle serate irripetibili, come una vera e propria prima ogni volta, come gioielli unici. È questo lo spirito che anima la centesima stagione, con un programma ricchissimo che vedrà in scena, con cui si riproporranno le opere più amate degli ultimi cinquant’anni, dando rappresentanza ai maggiori Maestri della lirica italiana e sintetizzando un vero e proprio excursus nel teatro del Novecento. Partenza il 16 giugno con l’di Verdi, che troverà spazio con una nuova produzione di Stefano Poda e sarà trasmessa anche in mondovisione. Dal 23 giugno sarà poi la volta delladi Bizet con la regia di Franco Zeffirelli, dal 24 giugno dedi Rossini secondo Hugo de Ana. Dal 1 luglio arriva il nuovo allestimento deldi Verdi, dall’8 lugliodi Verdi nella produzione di Franco Zeffirelli. E ancora ildi Verdi con la regia di Gianfranco de Bosio dal 15 luglio, ladi Puccini nell’allestimento di Hugo de Ana dal 29 luglio e infinedi Puccini, secondo Franco Zeffirelli, dal 12 agosto.

CINQUE SERATE SPECIALI

Previsti anche cinque gala: il 19 luglio, il 23 luglio il debutto all'Arena di, il 6 agosto, il 20 agosto. E per concludere, il 31 agosto, per la prima volta ilsi sposterà all'Arena di Verona, prima di iniziare una tournée speciale in Europa. L'Orchestra e il Coro della Scala, diretti dal Maestro Riccardo Chailly, giungeranno così sull'immenso palcoscenico. Ma sono davvero moltissimi i grandi nomi che arriveranno ad impreziosire il palco di Verona, più di cento, al punto che elencarli tutti sarebbe impossibile, tra debutti di giovani talentuosi - e proprio l'Arena storicamente ha portato fortuna a tanti, citata tra tutti la divina Maria Callas - e graditi e attesi ritorni. Come ha ricordato lo stesso Sovrintendente e Direttore Artistico