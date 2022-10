Arianna Fontana ancora protagonista alle Olimpiadi, la pattinatrice conquista la sua undicesima medaglia

ARIANNA FONTANA LEGGENDA OLIMPICA

Per l’Italia questa è soprattutto un’Olimpiade al femminile. Se ieri la copertina era tutta per Sofia Goggia, oggi sotto le luci della ribalta c’è un’altra straordinaria campionessa, un mix di classe talento e longevità: Arianna Fontana. Oggi la pattinatrice ha conquistato l’argento nello short track 1500 metri. Per la trentunenne valtellinese è questa l’undicesima medaglia ai giochi olimpici invernali. Diventa così l’atleta azzurra più vincente alle OIimpiadi, staccando la fondista Stefania Belmondo, ferma a quota dieci. Arianna Fontana ha iniziato a mietere successi a cinque cerchi a Vancouver 2010, ha proseguito a Sochi 2014, poi a Pyenongchang 2018, e a Pechino è arrivata la definitiva consacrazione. In totale hai giochi ha messo al collo due ori, quattro argenti e cinque bronzi. Dalla Cina tornerà con un oro ( nei 500 metri), l’argento nella staffetta e l’argento di oggi nei 1500: la gara è stata vinta dalla coreana Choi, al fotofinish Arianna ha preceduto l’olandese Schouting.





MALAGO': ORGOGLIO D'ITALIA

A fine gara, Arianna Fontana era l’immagine della felicità: “E’ fantastico, questa è stata la mia migliore Olimpiade. È folle dirlo perché lo pensavo già a Sochi, quella è stata una grande Olimpiade per me, ma questa è ancora meglio”. Qualcuno le chiede già di guardare al futuro, Milano-Cortina nel 2026 sarebbe la sua quinta Olimpiade: “C'è molto da pensare adesso. Mancano quattro anni, non lo so”. A fare il tifo per Arianna Fontana al Capitol Indoor Stadium di Pechino c’era anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, che le ha dedicato queste parole: “Arianna sei nella leggenda! Con questo meraviglioso argento sei diventata l'atleta azzurra più medagliata di tutti i tempi, lasciandoti alle spalle Stefania Belmondo. Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te. E grazie a questa medaglia l'edizione di Pechino 2022 diventa la seconda Olimpiade invernale più prestigiosa di sempre per lo sport italiano. Sono gioie infinite e indescrivibili che voglio condividere con gli atleti, i tecnici e i presidenti federali che sono qui al mio fianco insieme al Segretario Generale Carlo Mornati. Grazie Italia Team”.