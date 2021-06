Arrivano le Giornate del cicloturismo; il 19 e il 20 giugno gite in tutta Italia per chi ama i viaggi su due ruote

Sarà un weekend ricco di iniziative quello previsto per il 19 e il 20 giugno, in concomitanza con le Giornate ideate per celebrare il cicloturismo, ovvero il viaggio a pedali inteso anche come vacanza attiva e sostenibile. Il tutto sotto l’egida della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. La prima edizione delle #GiornateNazionaliCicloturismo nasce come idea per promuovere il turismo in bicicletta, ma anche come modo per dare slancio all’economia di prossimità. Nel solo 2020 sono state ben cinque milioni gli italiani che hanno affrontato una vacanza in bicicletta, con un giro d’affari che è stato tra i cinque e i sette miliardi di euro.





Girare l’Italia in bicicletta

Fare una vacanza in bicicletta, o meglio, spostarsi in bicicletta su e giù per l’Italia potrebbe anche far spaventare per distanze, fatica, salite e quant’altro, ma il bello è che non occorre essere dei professionisti come Vincenzo Nibali o Damiano Caruso, che ha chiuso al secondo posto della classifica generale al recente Giro d’Italia, non è richiesto andare per forza a 40 Km/h, anzi, tutti possono avvicinarsi all'esperienza del cicloturismo, pedalando alla velocità più adatta alle proprie forze e allenamento. Anche partecipando alle tantissime e facili escursioni su due ruote che verranno proposte durante il week-end dagli operatori del settore e dalle 190 associazioni FIAB locali presenti su tutto il territorio italiano. In molte delle escursioni previste visite per il weekend del 19 20 giugno, oltre a pedalare sarà possibile partecipare a visite guidate e assaggiare prodotti tipici del territorio.





La riscoperta della bicicletta

“Molte persone, nell'ultimo anno, hanno scoperto la bicicletta quale mezzo di trasporto sicuro negli spostamenti quotidiani, e sono oggi pronte a trascorrere le vacanze sulle due ruote, incoraggiati anche dalla crescente popolarità delle biciclette elettriche a pedalata assistita, che allargano la platea dei cicloturisti”, sostiene Alessandro Tursi, presidente di FIAB. Il mercato è in forte espansione anche in Italia anche se per ora sono molto di più gli stranieri che si concedono una vacanza su due ruote in Italia.