Arrivano le prime nomine di Trump: c'è anche Elon Musk, sarà capo dipartimento per l'efficienza del governo

INCARICO UFFICIALE

E alla fine Elon Musk ha ottenuto un incarico ufficiale. Da tempo si era ritagliato un ruolo da consulente, suggeritore, polemista al fianco di Donald Trump. Già dalla campagna elettorale aveva sostenuto e guidato il tycoon. Oggi è stato lo stesso Trump ad annunciare la nuova designazione, con il consueto linguaggio basico ricco di aggettivi entusiastici: “Ho nominato il grande Elon Musk, in collaborazione con il patriota americano Vivek Ramaswamy, alla guida del nuovo Dipartimento l’efficienza governativa. Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento 'Save America'. Diventerà, potenzialmente, 'il progetto Manhattan' dei nostri tempi".

IL RUOLO DI MUSK

Prosegue Trump, all’insegna della semplificazione: “I politici repubblicani hanno sognato gli obiettivi del 'Doge' (acronimo del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa) per molto tempo. Per guidare questo tipo di cambiamento drastico, il dipartimento per l'efficienza governativa fornirà consigli e indicazioni dall'esterno del governo e collaborerà con la Casa Bianca e l'Office of Management & Budget per guidare una riforma strutturale su larga scala e creare un approccio imprenditoriale al governo mai visto prima. Non vedo l'ora che Elon e Vivek apportino cambiamenti alla burocrazia federale con un occhio all'efficienza e, allo stesso tempo, rendendo la vita migliore per tutti gli americani. È importante che eliminiamo gli enormi sprechi e le frodi che esistono nei nostri 6500 miliardi di dollari di spesa pubblica annuale. Lavoreranno insieme per liberare la nostra economia e rendere il governo degli Stati Uniti responsabile nei confronti del 'popolo'. Il loro lavoro si concluderà entro e non oltre il 4 luglio 2026: un governo più piccolo, con più efficienza e meno burocrazia, sarà il regalo perfetto per l'America nel 250mo anniversario della Dichiarazione di indipendenza. Sono sicuro che ci riusciranno!".

UN MILITARE CONDUTTORE

Non solo Elonm Musk, nelle ultime ore sono arrivate altre nomine. Nuovo capo del Pentagono sarà il 44enne Pete Hegseth, veterano di guerra pluridecorato e conduttore per otto anni sulla TV Fox. Scrive Trump: “ Pete ha trascorso tutta la sua vita come un guerriero per le truppe e per il Paese. Pete è tosto, intelligente e un vero credente dell'America First. Con Pete al timone, i nemici dell'America sono avvisati: il nostro esercito tornerà grande e l'America non si arrenderà mai. Pete sarà un coraggioso e patriottico campione della nostra politica 'Pace attraverso la forza'".

PIU' FALCO CHE COLOMBA

Tra gli episodi più controversi della carriera di Pete Hegseth, nominato capo del Pentagono dal presidente eletto Donald Trump, c'è - secondo alcuni media Usa - l'aver persuaso nel 2019 l'allora presidente Trump a graziare tre soldati americani accusati o condannati per crimini di guerra correlati all'uccisione indiscriminata di civili in Iraq. Hegseth, che era un capo plotone a Guantanamo Bay durante il suo servizio militare, ha anche difeso il trattamento dei prigionieri lì detenuti. Nel gennaio 2020, Hegseth espresse un forte sostegno alla decisione del presidente Trump di uccidere il generale iraniano Qasem Soleimani e, secondo alcuni media, invitò anche il tycoon a bombardare il territorio iraniano, compresi i siti culturali se usati come magazzini di armi. Isomma più Rambo che Vannacci.

LA DONNA CHE SPARO' AL SUO CANE

E’ poi arrivata la conferma della nomina di Kristi Noem come Segretaria alla sicurezza interna. La governatrice del South Dakota era finita nella bufera per aver sparato al suo cane, uccidendolo. Lo aveva fatto – disse- perché era indisciplinato. Donald Trump ha anche annunciato la nomina di William Joseph McGinley come avvocato della Casa Bianca: "Bill è un avvocato intelligente e tenace che mi aiuterà a promuovere il nostro programma America First, combattendo per l'integrità elettorale e contro l'uso delle forze dell'ordine come arma politica. Ha prestato servizio durante il mio primo mandato come segretario di gabinetto della Casa Bianca e ha avuto un ruolo importante nella nostra vittoria elettorale come consulente esterno del comitato nazionale repubblicano per l'integrità delle elezioni”.