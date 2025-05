“Ascolto spesso le canzoni in auto e in un mese e mezzo decido”: Amadeus racconta il suo Festival di Sanremo a RTL 102.5

Adrenalina. Musica. Sanremo. Signori e signore il festival di Amadeus sta per tornare. Intanto, il conduttore e direttore artistico di Sanremo racconta i primi spoiler a RTL 102.5. “È sempre una gioia venire in radio, mi sento a casa qui. Sono stato vostro collega per 5 anni, un bel periodo. Sono stato bene. Sono sintonizzato con RTL 102.5 in radiovisione nel mio camerino. Ho cominciato a lavorare in radio dall’età di 16 anni, da sempre”, esordisce. Poi parla di come si sta preparando all’evento tanto atteso. “Arrivano tra i giovani mediamente 800 canzoni più quelle di Area Sanremo quindi circa 50. Ascolto le canzoni più volte, guardo i video e mi leggo la biografia. Dei Big quest’anno ci sono state circa 330 candidature, di questi ne ho presi 22”, dice. “Le canzoni le ascolto in qualsiasi momento perché devo assimilarle tanto, non deve ascoltarle nessuno, è una decisione che prendo da solo. È la cosa più importante e anche più difficile del Festival secondo me. Ci tengo a non sbagliare la composizione dei cantanti in gara, per me Sanremo parte da lì. Le canzoni le ascolto ovunque: a casa e in macchina che è fondamentale per me. Lavoro a Roma, vivo a Milano e spesso faccio avanti e dietro in macchina. Nel momento in cui ascolto una canzone mentre guido mi accorgo se ho voglia di alzare il volume o se mi distraggo: se ascolto una canzone e penso ad altro e la canzone è finita, allora vuol dire che forse non mi ha catturato”.





Amadeus e la lista delle canzoni

“Cambio spesso idea", dice Amadeus durante l'Intervista, "mi prendo la responsabilità da solo delle canzoni che porto a Sanremo. Ho un amico autore, Massimo Martelli, con il quale condivido a volte dei pensieri, ma lui mi dice sempre che cambio idea. Io cambio spesso idea: faccio una lista, gliela mostro, dopo quattro giorni la lista è diversa”, racconta a Password. “Lui mi dice che devo pensare da solo. Quando arriva la mia lista definitiva per me metà Sanremo è fatto. Quanto ci vuole per avere la lista? Un mese e mezzo circa. Ho parlato con tutti i partecipanti, non hanno il pensiero della classifica. Ognuno viene per portare la propria musica e per farla conoscere al pubblico nella manifestazione più importante che abbiamo”.





L’orchestra di Sanremo 2022

L’orchestra ha già cominciato a provare le canzoni? “No, cominciano tra non molto. Cominciano a Roma a provare e arrangiare: in alcuni casi io ho addirittura i provini delle canzoni”, parola di Amadeus. Quanta gente lavora per il Festival di Sanremo? “Tantissime persone. È un impegno della Rai pazzesco, sono tutti dei grandissimi professionisti. L’anno scorso e anche quest’anno trecento tecnici a montare un palco, tutti gli operatori, la regia, l’audio. Una macchina pazzesca. C’è un’aria vibrante quest’anno: per me è esattamente come se fosse il primo. C’è adrenalina, emozione, probabilmente tutti abbiamo la consapevolezza di far parte di un cast importante”.





Spoiler e curiosità

Come ogni anno, ci sono alcune voci che circolano il merito agli ospiti che saranno presenti, al Festival di Sanremo, ma non solo. Ci sarà Tommaso Paradiso come co-conduttore? “A me piace quando si vocifera. Credo di essere stato già sul palco prima ancora di iniziare con almeno trenta signore dello spettacolo e non solo, anche tanti amici. È giusto che accada questo: Sanremo appartiene a tutti e tutti devono dire ciò che pensano. Io né confermo né smentisco”.

Hai già fatto la prova dei vestiti? “Ho scelto i tessuti. I vestiti li faccio scegliere a mia moglie, perché sono anche daltonico un po’, infatti vesto sempre di nero e blu. Devo vedere i colori decisi: il giallo deciso lo vedo, i colori pastelli mi incasinano un po’. Indosserò due abiti a sera”.

Chi ci sarà sul palco con te? “Non lo so, consigliatemi qualcuno. Un altro calciatore? Non lo so. Zlatan Ibrahimović non può essere sostituibile, lui è lui”.