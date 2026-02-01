Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

il giorno dopo gli scontri al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, è stato arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione, ieri a Torino, ai danni di Alessandro Calista, l’ agente rimasto ferito durante un pestaggio, anche a colpi di martello, da parte di un gruppo violento di antagonisti. Si tratta di un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. E’ accusato di concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni. L'arresto è scattato con il meccanismo della flagranza differita. Per il medesimo episodio è scattata anche una denuncia per rapina, il gruppo che ha dato vita al tentativo di linciaggio del poliziotto si sarebbe impadronito dello scudo, dell'U-bot e della maschera antigas dell’agente finito a terra. In manette, per episodi diversi, anche altri due dimostranti, due trentenni italiani. Questa mattina visita a sorpresa di Giorgia Meloni ai poliziotti feriti ricoverati all’ospedale Le Molinette. "Sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere gravi. Non è una protesta, questo si chiama tentato omicidio" ha detto la premier, incontrando Alessandro Calista e l’altro agente intervenuto per proteggere il collega. La presidente del Consiglio ha annunciato di avere convocato per domani una riunione per parlare delle minacce all’ordine pubblico e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. La procura di Torino, intanto, ha fatto sapere che chiederà nelle prossime ore la convalida al gip dei tre arresti eseguiti in seguito alle violenze di ieri.





Salvini dopo gli scontri di Torino preme per l’approvazione del pacchetto sicurezza

"Noi siamo pronti e speriamo che il decreto sicurezza arrivi in Cdm mercoledì, non per la cronaca delle ultime ore ma perché è giusto che ci siano dentro tutte le norme che servono, compresa ad esempio quella che prevede lo sgombero di tutti gli immobili occupati abusivamente, non solo della prima casa, e quella che taglia i ricongiungimenti familiari. Quindi conto che il decreto sicurezza sia completo al 100%, compresa la tutela per gli agenti e lo stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati". E’ quanto ha dichiarato oggi a Roma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti.



