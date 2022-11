Asta da record per la collezione di Paul Allen, un miliardo e mezzo di dollari in beneficenza

Picasso, Cézanne, Gauguin. Ma anche Seurat e Klimt. Sono solo alcuni dei nomi prestigiosi che compongono i 150 pezzi della collezione di Paul Allen, battuta all’asta da Christie’s, a New York.

LA COLLEZIONE

Un patrimonio eccezionale, che copre circa cinquecento anni di storia dell’arte, raccolto nel tempo dal cofondatore di Microsoft, morto nel 2018 per un linfoma. E che ha voluto condividere la sua collezione con il mondo, per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Un desiderio raccolto con affetto dal pubblico: la vendita ha fatto registrare la cifra record di un miliardo e mezzo di dollari, segnando l’incasso più alto nella storia delle aste di tutti i tempi. Il precedente primato infatti, era di 922 milioni di dollari ed era stato stabilito sei mesi fa, quandoha liquidato la raccolta di Harry e Linda Macklowe, in un divorzio ricco di quadri e sculture.

I PEZZI PIÙ PRESTIGIOSI

Tra le tante opere che hanno superato i cento milioni di dollari, si segnalano in particolare "di George Seurat, battuto per 149 milioni di dollari e la "di Paul Cézanne, aggiudicato per 138 milioni di dollari. 117 milioni è invece la cifra richiesta per "il panorama di un giardino di Arles dipinto da Van Gogh. La "di Gustav Klimt ha trovato un acquirente per 105 milioni.