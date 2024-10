Atalanta-Celtic e Young Boys-Inter, radiocronaca integrale su RTL 102.5 oggi si chiude la terza giornata di Champions League Photo Credit: agenziafotogramma.it

La Dea in campo alle 18.45, i nerazzurri alle 21.00, l'obiettivo è comune: vincere

Oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, si conclude la terza giornata di Champions League. In programma Atalanta-Celtic e Young Boys-Inter. Entrambe le partite saranno raccontate in diretta, con telecronaca integrale, su RTL 102.5. Atalanta-Celtic Alle ore 18.45 scendono in campo i ragazzi di Gasperini, che in classifica hanno quattro punti, dopo il pareggio a reti inviolate con l'Arsenal e la vittoria esterna contro lo Shakhtar. I favori del pronostico sono per la squadra di casa, anche alla luce degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi tredici mesi in Europa: la Dea ha perso solo due volte e lo ha fatto con big del calibro di Liverpool e Real Madrid. Per il resto nove vittorie e cinque pareggi, con 28 gol segnati e 10 subiti. Dall'altra parte, il Celtic è uscito sconfitto otto volte nelle ultime nove trasferte affrontate in Champions League, incassando la media di 4 reti a gara. L'allenatore degli scozzesi, Brendan Rodgers, sembra consapevole delle difficoltà che potrà incontrare oggi: "L'Atalanta è un esempio da seguire: Gasperini ha mantenuto lo stesso stile, espressione di aggressività. La marcatura sull'uomo è al livello più alto che ci sia". Per quanto riguarda le scelte di formazioni, il Gasp recupera Kolasinac e Hien, che potrebbero quindi partire titolari. In avanti confermatissimo Retegui, in stato di grazia. Sulla trequarti è ballottaggio tra Pasalic e Lookman, con De Ketelaere da subito. Young Boys-Inter La parola d'ordine per l'Inter di Simone Inzaghi questa sera a Berna (calcio di inizio alle ore 21.00) è prendersi i tre punti, che farebbero balzare i nerazzurri a sette punti in classifica. Non scontato. L'avversario svizzero non è irresistibile (zero punti, otto gol subiti nelle prime due giornate), ma le variabili che mettono a rischio la serata sono almeno due: il terreno di gioco e il turnover. Young Boys-Inter, infatti, si giocherà sul campo in erba sintetica dello stadio Wankdorf. Non a caso Inzaghi e il suo staff hanno optato per la rifinitura in loco, proprio per agevolare l'ambientamento dei calciatori al fondo di gioco. Il tecnico ha detto: "Dovremo capire in fretta come funziona, è una cosa nuova per noi. Su terreni simili cambia davvero tutto, è inutile dire il contrario". In tema di formazione, al netto degli infortunati Acerbi e Calhanoglu, dovrebbe esserci ampio turnover, con un turno di riposo concesso a Thuram, Lautaro, Bastioni e Dimarco. Anche perché domenica c'è la sfida di campionato contro la Juventus. In Svizzera l'Inter ha portato soltanto 16 giocatori di movimento, più due Primavera (Aidoo e Berenbruch). In attacco dovrebbero giocare Arnautovic e Taremi, mentre in difesa, davanti a Sommer, il trio sarà composto da Pavard, De Vrij e Bisseck. In mediana Frattesi, Barella e Mkhitaryan, con Carlos Agusto e Dumfries ad agire sulle fasce.

Atalanta Champions League Inter

