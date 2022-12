Atene: a fuoco l'auto diplomatica di Susanna Schlein, sorella dell'esponente del Pd Elly; pista anarchica

Rogo doloso, si segue pista anarchica

L'attentato a Susanna Schlein è avvenuto intorno alle 4 del mattino quando ignoti hanno incendiato un'automobile della consigliera dell'ambasciata italiana nella capitale greca. La vettura è andata completamente distrutta dopo un'esplosione. Svegliata da alcuni botti in rapida successione, Schlein si è subito accorta del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto di sua proprietà, nei pressi della quale è stata rinvenuta una bottiglia molotov con la miccia semi-consumata. La polizia greca sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi. Diciotto vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo, mentre l'incendio stava per causare danni anche ad un'altra auto della diplomatica, che è la sorella dell'esponente del Partito Democratico Elly. Dalle prime indagini, la matrice dell'attentato all'auto della consigliera dell'ambasciata italiana ad Atene Susanna Schlein, "e' anarchica". E' quanto ha riferito il ministro per la sicurezza dei cittadini Panagiotis Theodorikakos al ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi in un "cordiale e costruttivo" colloquio telefonico che c'e' stato in mattinata.

Condanna del Ministero degli Esteri italiano

Immediata l'attestazione di vicinanza della Farnesina espressa alla Consigliere Schlein e alla sua famiglia. "Attentato contro il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà", lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha sottolineato la coincidenza della sua visita di Stato ad Atene: "Visiterò l'Ambasciata d'Italia",ha aggiunto Tajani che ha anche spiegato che la Schlein "è viva per miracolo".