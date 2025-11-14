ATP Finals, semifinali: Sinner-De Minaur e Alcaraz-Auger Aliassime. Out Zverev

SINNER-SHELTON

Sinner oggi è entrato in campo con un chiaro obiettivo: chiudere la fase a gironi a punteggio pieno. Contro Shelton, già eliminato dal torneo, il risultato è stato netto: 6-3, 7-6(3) in poco più di un’ora e mezza. Nel primo set Sinner ha piazzato il break all’inizio e chiuso in scioltezza, sfruttando il servizio e la profondità del dritto per mantenere l’inerzia. Nel secondo set Shelton ha alzato il livello, servendo bene e salvando un match-point sul 4-5, costringendo l’italiano al tie-break. Tuttavia Sinner è rimasto freddo nei momenti decisivi, ha servito benissimo nei punti chiave e ha chiuso il tie-break 7-3. Jannik tornerà in campo domani alle 14:30 contro De Minaur nella prima semifinale delle Nitto ATP Finals.





AUGER ALIASSIME-ZVEREV

Nel match decisivo per accedere alle semifinali, Auger-Aliassime ha affrontato Zverev con determinazione e nervi d’acciaio, uscendo vittorioso 6-4, 7-6(4). Il primo set è stato segnato da un break in favore del canadese che ha saputo gestire con solidità, mentre Zverev ha faticato a costruire continuità, oscillando tra buone fasi e momenti di passività. Nel secondo set la tensione è salita: Zverev ha tentato un recupero ma Auger-Aliassime è rimasto lucido nei momenti chiave, soprattutto nel tie-break dove ha condotto 7-4. Il canadese ha evidenziato una crescita mentale significativa, dopo il match ha affermato "che l’esperienza accumulata lo aiuta a gestire situazioni di pressione". Questa vittoria rappresenta un’immagine importante del suo 2025: un salto di qualità in termini di coerenza e attitudine ai grandi palchi. Dall’altro lato Zverev, due volte vincitore del torneo e numero 3 del mondo, ha evidenziato limiti di chiarezza strategica e continuità nel momento decisivo del match. Domani alle 20:30 Auger Aliassime affronterà Carlos Alcaraz nella seconda semifinale.