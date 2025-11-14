ATP Finals, semifinali: Sinner-De Minaur e Alcaraz-Auger Aliassime. Out Zverev

ATP Finals, semifinali: Sinner-De Minaur e Alcaraz-Auger Aliassime. Out Zverev

ATP Finals, semifinali: Sinner-De Minaur e Alcaraz-Auger Aliassime. Out Zverev Photo Credit: ANSA/Alessandro Di Marco

Nicolò Pompei

14 novembre 2025, ore 23:57

Sinner e Alcaraz rappresentano ormai una certezza, 3 vittorie su 3 per entrambi nei gironi. Zverev sotto tono, passa meritatamente Auger Aliassime

SINNER-SHELTON

Sinner oggi è entrato in campo con un chiaro obiettivo: chiudere la fase a gironi a punteggio pieno. Contro Shelton, già eliminato dal torneo, il risultato è stato netto: 6-3, 7-6(3) in poco più di un’ora e mezza. Nel primo set Sinner ha piazzato il break all’inizio e chiuso in scioltezza, sfruttando il servizio e la profondità del dritto per mantenere l’inerzia. Nel secondo set Shelton ha alzato il livello, servendo bene e salvando un match-point sul 4-5, costringendo l’italiano al tie-break. Tuttavia Sinner è rimasto freddo nei momenti decisivi, ha servito benissimo nei punti chiave e ha chiuso il tie-break 7-3. Jannik tornerà in campo domani alle 14:30 contro De Minaur nella prima semifinale delle Nitto ATP Finals.


AUGER ALIASSIME-ZVEREV

Nel match decisivo per accedere alle semifinali, Auger-Aliassime ha affrontato Zverev con determinazione e nervi d’acciaio, uscendo vittorioso 6-4, 7-6(4). Il primo set è stato segnato da un break in favore del canadese che ha saputo gestire con solidità, mentre Zverev ha faticato a costruire continuità, oscillando tra buone fasi e momenti di passività. Nel secondo set la tensione è salita: Zverev ha tentato un recupero ma Auger-Aliassime è rimasto lucido nei momenti chiave, soprattutto nel tie-break dove ha condotto 7-4. Il canadese ha evidenziato una crescita mentale significativa, dopo il match ha affermato "che l’esperienza accumulata lo aiuta a gestire situazioni di pressione". Questa vittoria rappresenta un’immagine importante del suo 2025: un salto di qualità in termini di coerenza e attitudine ai grandi palchi. Dall’altro lato Zverev, due volte vincitore del torneo e numero 3 del mondo, ha evidenziato limiti di chiarezza strategica e continuità nel momento decisivo del match. Domani alle 20:30 Auger Aliassime affronterà Carlos Alcaraz nella seconda semifinale. 

Argomenti

Atp Finals
Auger Aliassime
Semifinali
Sinner
Zverev

Gli ultimi articoli di Nicolò Pompei

Mostra tutti
  • ATP Finals: Musetti eliminato, vince Alcaraz. De Minaur sfiderà Sinner in semifinale

    ATP Finals: Musetti eliminato, vince Alcaraz. De Minaur sfiderà Sinner in semifinale

  • ATP Finals: Sinner batte Zverev e vola in semifinale. Shelton eliminato

    ATP Finals: Sinner batte Zverev e vola in semifinale. Shelton eliminato

  • ATP Finals: Rimonta incredibile di Musetti contro De Minaur, vince anche Alcaraz. Bolelli e Vavassori in semifinale

    ATP Finals: Rimonta incredibile di Musetti contro De Minaur, vince anche Alcaraz. Bolelli e Vavassori in semifinale

  • ATP Finals: Sinner vince all'esordio senza problemi, Musetti deve arrendersi contro Fritz

    ATP Finals: Sinner vince all'esordio senza problemi, Musetti deve arrendersi contro Fritz

  • Atp Finals: Esordio vincente per Alcaraz e Zverev. Iniziano bene anche Bolelli e Vavassori

    Atp Finals: Esordio vincente per Alcaraz e Zverev. Iniziano bene anche Bolelli e Vavassori

  • Calcio, morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Maestro e fonte d'ispirazione per molti allenatori

    Calcio, morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Maestro e fonte d'ispirazione per molti allenatori

  • Serie A: la Roma vola in testa, si rialzano Inter e Juventus. Vincono anche Como e Cremonese

    Serie A: la Roma vola in testa, si rialzano Inter e Juventus. Vincono anche Como e Cremonese

  • Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

    Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

  • Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un successo da 20mila partecipanti. Sul podio tutti atleti Kenioti

    Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un successo da 20mila partecipanti. Sul podio tutti atleti Kenioti

  • Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

    Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

Vittoria in rimonta per Jannik, 2 set a 1. Quarto titolo stagionale

Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

Rangers-Roma, è terminata 0-2 e Bologna-Brann 0-0. In Conference League, Magonza ha battuto Fiorentina 2-1

Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

Partenopei e giallorossi in testa grazie a vittorie in rimonta: nessun gol in Juventus-Milan, occasione sprecata dai rossoneri. Ora spazio alla Nazionale, in programma Estonia-Italia e la discussa Italia-Israele