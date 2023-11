ATP Finals Torino: Sinner è perfetto all'esordio, battuto il greco Tsitsipas in due set

L'inizio di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino è spettacolare e perfetto, battuto il greco Tsitsipas in due set, 6-4, 6-4, in 1 ora e 25 minuti in cui il tennista italiano è stato supportato costantemente dal pubblico che ha spinto Sinner verso la vittoria. Dall'inizio alla fine la partita è stata dominata, sia fisicamente che tecnicamente. Al servizio Sinner ha vinto l'89% di punti con la prima (persi solo 4 punti e zero palle break concesse), mentre in risposta ha sempre dominato lo scambio. Jannik ha superato Berrettini in una classifica speciale: ora è diventato il primo italiano di sempre a vincere due match nelle Finals.





SINNER: "GIOCARE QUI ERA IL MIO OBBIETTIVO"

"Ho fatto un'ottima stagione finora, giocare a Torino era il nostro obiettivo. La prima partita è andata bene, ma al di là del risultato il supporto del pubblico è pazzesco. Grazie mille!" Queste le parole di Jannik Sinner al termine della partita. "Non è importante soltanto la crescita, ma anche la destinazione. La destinazione era Torino e adesso mi godo il momento. La partita di oggi è stata preparata perfettamente, ho giocato come avevo immaginato. Ieri sera ho guardato tanti video su Stefanos, ho giocato a un ottimo livello. Djokovic è diverso da Rune, ma sono contento di incontrare giocatori forti".