Atp Montecarlo. Musetti batte il numero 1 al mondo, Djokovic. Ora è derby italiano, domani Musetti affronta Sinner

IL DERBY TRA AMICI, RITIRO INVECE PER BERRETTINI

Domani la sfida con Sinner che regalerà all'Italia un sicuro semifinalista: "Sarà divertente, non voglio pensarci troppo - ha proseguito Musetti -. Bisognerà riposarsi prima di sfidare un amico". La giornata monegasca si era aperta appunto con l'ottavo tra l'altoatesino e Hubert Hurkacz: a un punto dalla sconfitta, sull'orlo del baratro, dopo una partita fin lì tutt'altro che brillante, Jannik Sinner ribalta la scena. Salva un match point, rimonta e vince 3-6, 7-6, 6-1. "E' stata una partita molto dura, non è stato facile entrare in ritmo - le parole di Sinner -. Nel primo set lui ha servito alla grande. Quando gli ho fatto il break nel secondo set ho sentito che la partita iniziava un po' a cambiare. Ma avrebbe potuto vincere anche Hubert, ha avuto anche un match point. Non ho giocato il mio miglior tennis, ma non c'era ritmo. E' stata la prima vera partita su terra della stagione". Nei momenti difficili, ha aggiunto, "sento molto l'energia del pubblico. Qui i tifosi hanno fatto molto rumore dopo quel punto, ci sono tanti italiani e cerco di assorbire la loro energia: mi aiuta". Per due set, Hurkacz serve meglio ma alla distanza il rendimento di Sinner incoraggia: 58% di prime in campo e 75% di punti, con un significativo 57% di resa con la seconda contro il 35. E' invece costretto al ritiro prima ancora di scendere in campo nel suo ottavo contro il danese Holger Rune, Matteo Berrettini. Un nuovo infortunio costringe il romano alla resa. Con un post in inglese sul suo profilo Instagram Berrettini ha annunciato il ritiro per una lesione agli addominali obliqui. "Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questo è davvero difficile. Ho sentito un po' di dolore nella partita di ieri, molto peggiorato nella notte. La risonanza ha evidenziato uno strappo di grado 2 nel muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il vostro supporto, è ciò che mi fa superare questi momenti difficili".