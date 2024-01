Attacco a Raanana, almeno un morto, Hamas pubblica un nuovo video dei tre ostaggi mostrato domenica

Oggi la polizia israeliana ha confermato che gli attacchi avvenuti a Raanana nel centro di Israele sono un attentato terroristico. Al momento il bilancio è di una donna morta e 17 feriti. La vittima è una donna di 70 anni. La polizia ha arrestato due palestinesi che sarebbero collegati a questa azione, compiuta lanciando auto in corsa sui passanti, poi con attacchi con il coltello. Una delle due persone arrestate è un palestinese di Hebron, in Cisgiordania. A Raanana sono in corso perlustrazioni. Oggi l’esercito israeliano ha compiuto diverse azioni nell'area di Khan Yunis nel sud della Striscia. Un portavoce militare ha detto che è stato bloccato un tentativo di Hamas di trasportare armi in un camion ai suoi miliziani ancora presenti nell'area. Sempre a Khan Yunis le truppe dello Stato ebraico hanno scoperto armi durante una irruzione nel Comando centrale della fazione islamica. Sul fronte palestinese sono stati diffusi i nuovi dati sulle vittime nella Striscia di Gaza. I morti sono 24.100, mentre, dall’inizio della guerra, i feriti sono 60.834. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità della Striscia, aggiungendo che circa 132 palestinesi sono stati uccisi e 252 feriti nelle ultime 24 ore. Sempre oggi centinaia di palestinesi hanno preso d'assalto i camion di aiuti umanitari a Gaza, nel sud della Striscia, dove sono ammassati gli sfollati provenienti dal nord.





Il nuovo video sugli ostaggi

Al video pubblicato ieri da Hamas in cui si vedono tre ostaggi catturati durante il blitz dello scorso 7 ottobre, oggi il gruppo palestinese ha pubblicato un nuovo filmato su Telegram dei 3 ostaggi. In questo video recente, i volti di Noa Argamani (la giovane prelevata durante il rave nel deserto del Negev, le cui immagini con la richiesta d’aiuto hanno fatto il giro del mondo), Yossi Sharabi e Itay Svirsky, si muovono come nei giochi delle slot machine. E le loro immagini sono state accompagnate dalla scritta "Che pensi? Ancora vivi? Tutti morti? o Alcuni vivi, Alcuni morti?". E subito dopo Hamas sostiene: "Stanotte vi informeremo del loro destino".





Il calciatore israeliano licenziato

Ha fatto scalpore anche la notizia che il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel, in forza alla squadra turca dell’Antalyaspor, durante la partita contro il Trabsonspor, dopo un gol ha mostrato un messaggio scritto su una fasciatura sul poso riferito alla guerra tra Israele e Gaza che diceva ''100 giorni. 07/10'', in riferimento agli ostaggi a Gaza. La squadra lo ha licenziato e il giocatore è stato arrestato. Ieri il ministro della Giustizia turco aveva annunciato un'indagine su Jehezkel per sospetto ''incitamento all'odio'', dopo che il suo club, dopo l'episodio, lo aveva licenziato. Non è mancata la reazione israeliana. Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Gen Gvir invita a boicottare la Turchia, e che Erdogan è "un vero nazista".