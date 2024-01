Austria, Tirolo: Precipita una cabinovia nel comparto sciistico di Hochoetz, 4 persone gravemente ferite portate in ospedale

Paura in Austria per lo schianto di una cabinovia in Tirolo. Sono Almeno quattro le persone rimaste gravemente ferite, ovvero tutto il gruppo presente all’interno della cabinovia. L’impianto è quello di Acherkogelbahn, nel comparto sciistico di Hochoetz, una trentina di chilometri a ovest di Innsbruck. I quattro feriti sono stati trasportati in elicottero in ospedale ed è stata annunciata l’apertura di un’inchiesta sulle cause dell’incidente che continua a essere definito "anomalo". La cabina ad otto posti è precipitata al suolo intorno alle 10.22. L'intervento di salvataggio è stato difficile ed è stato effettuato da un elicottero: il luogo dello schianto era infatti all'interno di un terreno relativamente accidentato nella foresta. La cabina sarebbe precipitata al suolo da un'altezza di 7 metri circa. Secondo le informazioni fornite dalla polizia, la caduta della cabinovia è stata provocata dalla caduta di un albero sui cavi della funivia ma le autorità locali hanno comunqnue affermato che il distacco di una cabina, anche nel caso di caduta di alberi, è considerato un incidente anomalo. L’impianto di Hochoetz è composto da circa 60 cabine: solo una è precipitata mentre le altre sono rimaste agganciate alla fune portante.