Avanti con Green pass e campagna di vaccinazione. No pass in piazza, a Milano entrano in Piazza Duomo

Da fonti di Palazzo Chigi è arrivata una precisazione “Non sono ad oggi allo studio del governo nuove misure anti-Covid: si va avanti sulla via tracciata con il Green pass, a fronte di dati dei contagi che restano sotto controllo, e si continua a spingere la campagna di vaccinazione e sulle terze dosi che dal primo dicembre saranno somministrate anche agli over 40". E a dicembre, spiegano le stesse fonti, si farà una valutazione alla luce dei dati aggiornati. Intanto nel primo sabato in cui è in vigore la circolare del Viminale che vieta manifestazioni e cortei nei centri storici alcune centinaia di manifestanti dall'evento all'Arco della Pace di Milano con Robert Kennedy Jr si sono dirette verso il centro, uno schieramento di forze dell'ordine ha chiuso l'accesso a piazza Duomo dove però in molti sono giunti in forma non organizzata. 5 mila persone a Padova senza mascherine, tra loro anche Stefano Puzzer, leader dei portuali triestini. Altre circa 3 mila a Torino, mentre solo 400 secondo la questura al sit in al Circo Massimo di Roma.

GREEN PASS: A MILANO MANIFESTANTI IN PIAZZA DUOMO

Sono riusciti a entrare in piazza Duomo a Milano i manifestanti No green pass dopo aver aggirato il cordone delle forze dell'ordine utilizzando diverse vie laterali. Confusi con i milanesi impegnati nello shopping del sabato pomeriggio, i manifestanti sono comunque riusciti a entrare nella piazza principale della città che ieri il Comitato di ordine pubblico cittadino aveva deciso di chiudere qualsiasi evento non autorizzato fino al 9 gennaio. Qualche momento di tensione ha portato le forze dell'ordine anche ad allontanare un paio di persone. Nel frattempo Polizia e Carabinieri hanno cinturato la piazza isolando i manifestanti.

QUESTURA MILANO, ISOLATI MANIFESTANTI FACINOROSI IN DUOMO, VOLEVANO FARE CORTEO

"Il dispositivo organizzato dalla Questura di Milano è riuscito ad isolare e cinturare in piazza Duomo i manifestanti più facinorosi che intendevano partire per l'ennesimo corteo. Non si registrano problemi in alcuna altra area cittadina". Lo rende noto la Questura di Milano, dopo che alcuni manifestanti no green pass arrivati in piazza Duomo hanno tentato di forzare, senza riuscirci, il cordone delle forze dell'ordine. Nessuna carica per ora si è registrata, anche se in piazza Duomo ci sono stati momenti di tensione e delle colluttazioni. Anche a Trento allo scioglimento del corteo che ha lambito le strade centrali, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Questura, i manifestanti sono poi entrati compatti in pieno centro storico. A Padova sono in arrivo denunce a carico di promotori e partecipanti alla manifestazione per l'assenza quasi totale di mascherine e di distanziamento.

GREEN PASS: KENNEDY, NON E' MISURA SANITARIA MA COLPO DI STATO

Bob Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di JFK, dal palco della manifestazione promossa all'Arco della Pace di Milano contro il Green pass e il vaccino anti Covid, si è scagliato contro il certificato verde. "Il Green pass è un colpo di stato, uno strumento che usano per toglierci i diritti, non è una misura sanitaria ma uno strumento di controllo della nostra vita. Uno strumento di sorveglianza". Poi Kennedy ha parlato del vaccino spiegando che "non ferma il contagio e non ferma l'epidemia. Io non sono contro i vaccini sono contro i vaccini cattivi".