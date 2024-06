Bagno vietato alle cassiere, l'audio della direttrice del supermercato di Brandizzo

“Tranne che ve la stiate facendo addosso o abbiate il ciclo in bagno non si va più“. È il cuore del messaggio vocale che la direttrice di un supermercato di Brandizzo, nel torinese, ha inviato alle cassiere ad inizio mese, nella chat aziendale. "Fate appena quattro ore, piuttosto fatevela addosso. Così il punto vendita è ingestibile" dice la responsabile alle sue dipendenti, lamentando il “continuo apri e chiudi” delle casse. Una ramanzina espressa con toni accesi e parole volgari e che è diventata virale.





SOSPESA PER 5 GIORNI

Un comportamento da cui l’azienda ha preso le distanze, intervenendo già il 5 giugno con una misura disciplinare che dovrebbe prevedere cinque giorni di sospensione per la direttrice. È stata lei stessa – fa sapere il supermercato – ad ammettere davanti al personale di aver commessoMa ai dipendenti non basta. Oggi davanti al punto vendita di Brandizzo, il presidio del sindacato Uiltucs di Ivrea. Ieri il segretario Francesco Sciarra aveva affermato che, sostenendo di aver chiesto all’azienda un incontro per affrontare la situazione”. Versione che stride con quella fornita dal supermercato, che ribadisce la misura adottata contro la direttrice e di aver tenuto un incontro col sindacato lo scorso 7 giugno.