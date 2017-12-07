Bake Off Italia, è battaglia tra i vip

07 dicembre 2017, ore 11:23

Celebrity Edition con l’obiettivo di sostenere l'UNICEF

L’8 e il 15 dicembre torna Bake Off Italia - Celebrity Edition alle ore 21:10 su Real Time con Benedetta Parodi, insieme ai tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, si troveranno a giudicare dei concorrenti famosi. Sedici coppie composte da personaggi famosi saranno protagoniste di due puntate speciali con l’obiettivo di sostenere l’UNICEF.
Nella prima puntata Tosca D’Aquino con l’amica Francesca Piccolo; Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi; Roberta Lanfranchi e Georgia Luzi; la Pozzoli’s Family, formata da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione; gli sportivi Karen Putzer e Luigi Mastrangelo; il protagonista della serie “Alex&Co” Leonardo Cecchi con il fratello Alessandro; le sorelle Carrisi, Cristel e Romina; Fiordaliso con la mamma Carla.

Nella seconda puntata gli attori Euridice Axen e Raul Garcia Pena; Maria Pia Timo e Laura Freddi;  Fabio Troiano con l’amica Isabella; la moglie del difensore del Sassuolo Federico Peluso, Sara Piccinini, insieme alla moglie del portiere della Lazio, Rachele Mura; la mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo con il compagno Antonio; Jake La Furia con l’amica Laura; la schermitrice Elisa Di Francisca e la sorella Martina, le web star di Casa Surace, Ricky e Pasqui. 

