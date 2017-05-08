Barack Obama arriva oggi a Milano

Redazione Web

08 maggio 2017, ore 08:00 , agg. alle 10:47

Ad accoglierlo a Linate ci sarà il segretario del Pd Matteo Renzi

Milano si prepara ad accogliere Barack Obama. L’ex Presidente degli Stati Uniti arriverà oggi in Italia. Ad attenderlo, all’aeroporto di Linate, ci sarà il segretario del Pd, Matteo Renzi. Domani, Obama parlerà al summit mondiale dell'innovazione alimentare.


