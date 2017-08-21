Barcellona, 120 bombole per colpire la città

Barcellona, 120 bombole per colpire la città

Barcellona, 120 bombole per colpire la città

Redazione Web

21 agosto 2017, ore 11:17

Intanto è caccia all’uomo per il killer della Rambla

Una grande rete di ricerca è stata messa in atto per catturare Younes Abouyaaqoub, il solo membro della cellula di RIpoll, città al momento assediata per le ricerche, non ancora arrestato. Sul confine con la Francia i controlli sono stati rafforzati per evitare che il fuggitivo, se non lo ha già fatto, possa passare nel paese vicino. Ufficialmente ci sono tre ricercati, ma è probabile a due di questi appartengano i cadaveri di Alcanar, uccisi dall'esplosione provocata per errore dagli stessi jihadisti. Qui sono state trovate 120 bombole di gas. In mattinata una folla di cittadini e di turisti ha assistito alla Messa per la Pace celebrata alla memoria delle vittime nella Sagrada Familia, il tempio di Antoni Gaudì che secondo la stampa spagnola era il primo obiettivo dei terroristi. L'attacco era imminente, ha detto il capo della polizia catalana Josep Lluis Trapero, forse proprio quel maledetto giovedì. Una manipolazione sbagliata ha però distrutto il covo e fatto scattare il 'piano B', con attacchi alla disperata, senza esplosivi, sulla Rambla e a Cambrils.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Apprensione per Riccardo Chailly: accusa un malore mentre dirige Macbeth alla Scala e viene trasportato in ospedale

    Apprensione per Riccardo Chailly: accusa un malore mentre dirige Macbeth alla Scala e viene trasportato in ospedale

  • Champions League: Napoli ko e la Juventus vince col Pafos. I partenopei cadono per 2-0 con i portoghesi del Benfica

    Champions League: Napoli ko e la Juventus vince col Pafos. I partenopei cadono per 2-0 con i portoghesi del Benfica

  • Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

    Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

  • Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

    Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

  • The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

    The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

  • Cucina Italiana Patrimonio dell’UNESCO, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida a RTL 102.5: “Riconoscimento ci rafforza anche su fronte internazionale e porterà vantaggi occupazionali”

    Cucina Italiana Patrimonio dell’UNESCO, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida a RTL 102.5: “Riconoscimento ci rafforza anche su fronte internazionale e porterà vantaggi occupazionali”

  • In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

    In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

  • Champions: Inter beffata all'88' dal Liverpool (0-1), l'Atalanta vince in rimonta contro il Chelsea (2-1)

    Champions: Inter beffata all'88' dal Liverpool (0-1), l'Atalanta vince in rimonta contro il Chelsea (2-1)

  • Charlie Charles a RTL 102.5: “Dopo aver creato musica per altri, sentivo un’urgenza di espressione. Avevo bisogno di uscire allo scoperto e di mostrarmi per quello che sono, così ho realizzato il mio primo album”

    Charlie Charles a RTL 102.5: “Dopo aver creato musica per altri, sentivo un’urgenza di espressione. Avevo bisogno di uscire allo scoperto e di mostrarmi per quello che sono, così ho realizzato il mio primo album”

  • Marano di Napoli: donna seviziata in casa per ore dal compagno, infermiere di sala operatoria

    Marano di Napoli: donna seviziata in casa per ore dal compagno, infermiere di sala operatoria

Mogherini, Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'Europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

Mogherini, Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'Europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

La rettrice del Collegio d'Europa, ex ministro degli esteri italiana ed ex Alta Rappresentante dell'Ue, l'ambasciatore Sonnino e il manager Zegretti erano stati fermati ieri. Saltato l'incontro a Bruxelles tra Zelensky e i mediatori americani

E’ caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro

E’ caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro

La banda, una decina di persone ha agito all’interno di una galleria sull’autostrada A2, sparati colpi di fucile e incendiate alcune auto

Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

L'inverno pronto a toccare la penisola, ecco dove potrebbe arrivare la neve