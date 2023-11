Belen con Elio Lorenzoni a Milano: le foto del settimanale Chi dopo la fuga d'amore in montagna

Insieme, uniti più che mai, all'insegna dell'amore. Un weekend indimenticabile per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni (imprenditore del settore auto-moto). I due, come testimoniano gli scatti del settimanale Chi, stanno vivendo un bellissimo momento. Felling. Affiatamento. Amore.

Dopo giorni di lontananza, i due sono tornati a sorridere. La cornice del loro amore è la montagna: tra una passeggiata ad alta quota e un drink in qualche rifugio, Belen ed Elio si godono i primi scorci d'autunno. Anche sui social, nelle foto che la showgirl pubblica, non mancano ruscelli e alberi, le camminate nel bosco, le tavole imbandite. Uno scenario bucolico che riaccende il gossip.

COSA CI FACEVA BELEN A PADOVA?

Ma solo alcuni giorni fa, sui social, il tam tam di notizie: Belen avvistata a Padova. I fan si sono subito preoccupati e lei ha pubblicato un post rassicurandoli. "Gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza". Belen Rodriguez, poi, ha rotto il silenzio ed ha rotto il silenzio sui social - dopo giorni di silenzio - ed ha detto: "Mi siete mancati".

NUOVA VITA CON ELIO LORENZONI

Archiviata la storia con Stefano De Martino, tra alti e bassi, ora la showgirl ha ritrovato il sorriso con Elio Lorenzoni. La loro storia d'amore, in sordina per diversi mesi, è stata raccontata dal settimanale "Chi" - diretto da Massimo Borgnis. Sembra, poi, che Belen si sia trasferita a Brescia per amore. Addio Milano? Pare proprio di sì: la città che l'ha accolta tanti anni fa quando è arrivata in Italia dall'Argentina.

Una gola profonda, però, racconta che i figli di Belen (Santiago, nato dalla storia con Stefano De Martino e Luna Marì, nata dall'amore con Antonino Spinalbese) siano rimasti a vivere a Milano con i rispettivi papà. Il resto è storia, cronaca rosa, di queste ultime settimane.